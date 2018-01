Død sild eller fisk i garnet? Løkke fik Skagens-ophold i gave af kvotekonge Kan man klandre Venstres formand, at han i 2014 tog imod et gratis feriehus i fødselsdagsgave fra en af fiskeriets kvotekonger? Ifølge juridisk ekspert bør statsministeren være glad for, at han kun var folketingsmedlem på tidspunktet.

Lars Løkke Rasmussen (V) skal være taknemmelig for, at han var folketingsmedlem og ikke statsminister, da han i 2014 fejrede sin 50 års fødselsdag. For så kunne han meget vel have fået et problem med de offentlige regler om modtagelse af gaver.

Det siger lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, efter at Ekstra Bladet har kunnet berette, hvordan Venstreformanden tog imod et gratis ferieophold i Skagen fra en af hovedpersonerne i sagen om de såkaldte kvotekonger, industrifisker John-Anker Hartmetner Larsen.

Prisen for en uges sommerhusophold i højsæsonen ligger på rundt regnet 10.000 kroner, og familien Løkke Rasmussen valgte at indløse gavekortet og nøglerne til en mindre gulstensvilla et par år senere i 2016, da Venstreformanden var blevet valgt til statsminister, og sagen om kvotekongerne så småt var begyndt at blive kontroversiel.

»Men på modtagelsestidspunktet var han folketingsmedlem, der er ikke omfattet af de samme regler som ministre og offentligt ansatte. Men hvis han havde været minister, ville det have været galt, for de offentlige regler om gave har ingen bagatelgrænse, og principielt må man ikke modtage så meget som en kuglepen. Folketingsmedlemmer derimod kan nemmere modtage gaver«, siger Sten Bønsing.

Sagen kort Kvotekonger Folketinget reformerede i 2002 fiskeriet ved at indføre omsættelige kvoter. Det betød, at fiskerne kunne købe og sælge kvoter til at fange en bestemt mængde fisk. Kvoterne erstattede rationsfiskeriet. Her havde alle lige adgang til at fiske en bestemt mængde. Det gjorde det svært for fiskerne at planlægge og tjene nok. Folketinget understregede i forbindelse med kvotereformen, at kvoterne ikke måtte ende på for få hænder. Men politikerne gav ingen præcise anvisninger for, hvordan man kunne undgå det. Miljø- og Fødevareministeriet skulle dog lave et register for at sikre kontrol og gennemsigtighed for ejerskab af kvoterne. I august 2017 konkluderede Rigsrevisionen, at ministeriets forvaltning har været 'meget kritisabel', og 'ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder'. Fem kvotekonger blev efterfølgende meldt til politiet, to ledende embedsmænd forflyttet, og ansvaret for fiskeriet flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann (V), der i forvejen var minister for ligestilling og nordisk samarbejde. I november kom det dog frem, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har tilbagetrukket fire-fem politianmeldelser af de fiskere, som ellers var blevet politianmeldt i august. En embedsmand fra styrelsen blev ifølge Politikens oplysninger sendt hjem som et resultat af de tilbagekaldte politianmeldelser. Samtidig bad fiskeriministeren Kammeradvokaten om at endevende sagen. Undersøgelsen skal ligge klar inden årsskiftet. Kilde: Ritzau, Greenpeace, DR og Politiken. Vis mere

Han tilføjer dog, at det kan være svært at afgøre, hvornår man modtager en gave som privatperson og som offentligt ansat eller minister.

Vin og pindemadder

Gennem sin særlige rådgiver har statsministeren ladet forstå, at han fik fødselsdagsgaven af industrifiskeren, som han havde lært at kende i Thyborøn gennem sit velgørenhedsarbejde i Løkkefonden for udsatte unge drenge.

På Twitter har statsministeren desuden tilføjet, at John-Anker Hartmetner Larsen ikke fik andet til gengæld for gaven end de øvrige indbudte gæster ved fødselsdagsreceptionen: Et glas vin og nogle pindemadder. Løkke skammer sig ikke over »at kende folk fra Thyborøn«, lyder meldingen fra Statsministeriet.

På spørgsmålet, om der ikke er grænser for, hvor lidt ministre må foretage sig eller modtage uden det bliver et problem, siger Sten Bønsing:

»Jeg kan kun sige, at de offentlige regler for modtagelse af gaver er klare. Folketingets ombudsmand har haft tonsvis af den typer sager i tidens løb, og i princippet gælder der en nultolerance for ministre og offentligt ansatte. Om det er klogt af folketingsmedlemmer at tage imod gaver skal jeg ikke gøre mig til dommer over«.

Sagen om de få kvotekongers store dominans inden for dansk fiskeri førte sidste år til alvorlig kritik fra Rigsrevisionen, forflyttelser af embedsmænd og fratagelse af sagsområdet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Samtidig har fiskeriets økonomiske forbindelse til Venstre været genstand for kritik.

Professor emeritus i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Steen Rønsholdt, er mere usikker på, hvordan man skal bedømme den konkrete sag om statsministerens ferieophold i kvotekongens ejendom i Skagen. Men han siger, at det altid er en god ide for ministre, folkevalgte og offentligt ansatte at holde deres »hænder rene« og sige nej tak til store gaver. På den måde undgår man i hvert fald enhver mistanke om vennetjenester og habilitetsproblemer.