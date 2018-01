Khader er klar til at trodse handikapkonvention i sag om statsborgerskab Den konservative indfødsretsordfører lader sig ikke påvirke af, at et afslag på statsborgerskab til en syg kvinde kan være konventionsstridigt.

Ifølge både Kammeradvokaten og Udlændinge- og Integrationsministeriet var det efter alt at dømme et brud på handikapkonventionen at nægte en syg kvinde statsborgerskab.

Alligevel har den konservative indfødsretsordfører, Naser Khader, ikke tænkt sig at rette ind af den grund, når sagen nu skal genbehandles i Indfødsretsudvalget.

Det oplyser han til Politiken.

»Jeg stemmer nej«, lyder det fra Khader, der tilføjer, at der skal komme væsentligt nye oplysninger i sagen, hvis han skal stemme ja.

Hvis omstændighederne er de samme i hendes sag, så agter du at stemme nej igen?

»Hvis det er det samme, som den oprindelige ansøgning, ja. Der skal meget mere til«, svarer Khader og tilføjer, at »det er ikke et retskrav at få statsborgerskab. Det er en politisk beslutning«.

Så det at Kammeradvokaten mener, at det vil være i strid med internationale forpligtelser at sige nej til hende, er ikke noget, der ændrer noget for dig?

»Nej, det gør det ikke«, svarer han og tilføjer:

»Det ændrer ikke på, jeg har taget en beslutning, og det står jeg ved«.

Statsborgerskab ved afstemning

Sagen er aktuel, efter at et fortroligt notat fra Kammeradvokaten for nyligt blev sendt til indfødsretsordførerne i Folketinget. Et notat, der havde det klare budskab, at domstolen ved en kommende retssag efter alt at dømme ville finde ordførernes afslag i den konkrete sag i strid med internationale forpligtelser.

For at forstå sagen følger her lidt baggrund.

Ansøgere om statsborgerskab kan søge om dispensation, hvis de har lægeerklæring på, at de på grund af en sygdom eller sindslidelse ikke kan leve op til de normale kriterier som for eksempel at have bestået Danskprøve 3 eller indfødsretsprøven. Om de så rent faktisk får dispensation, er op til politikerne i Indfødsretsudvalget, hvor ordførerne fra hvert fra parti ved simpel afstemning ser, om der er flertal for afslag eller dispensation.

I den pågældende sag vedtog et flertal i udvalget på et møde i oktober 2016, at en ansøger skulle have afslag på dispensation. Et år senere lagde hun derfor via sin advokat sag an mod staten med påstand om, at hun er blevet udsat for diskrimination på grund af handikap.

Det er langtfra noget særtilfælde, at udvalget giver afslag på dispensation i den slags sager, men fordi kvinden her lagde sag an, har Udlændinge- og Integrationsministeriet bedt statens faste advokat, Kammeradvokaten, vurdere sagen, og Kammeradvokaten når frem til den klokkeklare konklusion, at retssagen vil ende med, at hun får medhold i sin anklage – hun blev med andre ord udsat for diskrimination.

»Sagsøgeren vil derfor få medhold i sin påstand om anerkendelse af, at det meddelte afslag på ansøgning om indfødsret udgjorde diskrimination på grund af handikap i strid med Danmarks internationale forpligtelser«, vurderer Kammeradvokaten i det fortrolige notat.

Venstre vil ikke overtræde konvention

Venstres Jan E. Jørgensen forklarede i modsætning til Naser Khader forleden til Politiken om den kommende afstemning, at »jeg har ikke tænkt mig at overtræde nogen handikapkonvention«.

Ligeledes fastslog Venstremanden, at følgen af Kammeradvokatens notat må være, at det »selvfølgelig« vil være i strid med konventionen, hvis et flertal i Indfødsretsudvalget igen giver hende afslag på statsborgerskab ud fra de nuværende regler på området.