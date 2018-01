Bliver Trump vred, hvad gør Putin, og bliver Danmark et mere sikkert land? Alle var glade, da forsvaret fik flere penge, men forliget og de nye milliarder kan bringe Danmark på kollisionskurs med både venner og fjender.

Nato's krav, om at alle medlemslande i 2024 bruger to procent af BNP på forsvaret, er den store elefant i det nye forsvarsforlig, som hverken regeringen eller Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de radikale taler om eller vil røre ved.

Alle understreger tilfredshed og glæde over forliget og peger så på netop de elementer, som passer dem særligt godt. Men ved pressemødet om forliget skulle holdninger til to procentsmålet presses ud af de ellers taleivrige politikere.

I forligsteksten er Nato nævnt 28 gange, men der står ikke et ord om to-procentskravet, som USA's præsident Donald Trump ellers har pisket de andre stats-og regeringschefer i alliancen med igen og igen.

Det seksårige forsvarsforlig, som regeringen og de tre oppositionspartier nu har indgået, bringer den danske forsvarsvilje målt i procent af BNP op på 1,3 procent i 2023 mod de nuværende 1,17. Det regnestykke forudsætter endda, at den økonomiske vækst i Danmark i de kommende år ikke bliver bedre end Finansministeriets forsigtige fremskrivninger.

Danmark vil aldrig nå Natos mål

I kroner og øre vokser forsvarsudgifterne i forligsperiodens sidste år med 4,8 milliarder, og det er i sig selv nye vilkår for forsvaret efter mange år med nedskæringer.

Men Danmark kommer aldrig op på at bruge to procent af bruttonationalproduktet på krudt, kugler og cyberforsvar, sådan som Helle Thornig Schmidts SR regering i 2014 på Natotopmødet sammen med resten af medlemslandene ellers lovede skulle være virkeligheden i 2024.

Det er selvfølgelig fornuftigt at tage et lille forbehold for den påstand. Hvis verden virkelig går amok og en kontant varm krig bliver virkelighed i Europa, så vil alt se anderledes ud.

Men den kendsgerning at ingen af forhandlerne under den et år lange proces så meget som et øjeblik har overvejet, hvad der skal til for at nå målet, viser, hvor langt fra virkeligheden det er at forestille sig et forsvarsbudget på 2 procent af BNP og dermed på den anden side af 40 milliarder kroner om året om blot syv år.

Trump er den ubekendte

Spørgsmålet er, hvordan USA tager imod den besked. Når man spørger i Forsvarsministeriets embedsværk, fortæller topfolkene, at man skam har holdt amerikanerne løbende underrettet, og at der ikke er tegn på vrede eller utilfredshed. Men om det holder helt frem til præsidenten selv tør ingen sige. Heller ikke forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V):

»Det kan jeg jo ikke vide« svarede han på spørgsmålet, om Trump vil være tilfreds med forliget. Ministeren forsøgte at lufte den tolkning af aftalen, som Donald Trump ellers har slået i gulvet flere gange og forklarede, at »Det er jo ikke sagt, at vi skal nå de to procent. Men vi lever op til det, vi forpligtede os til ved topmødet i Wales. Vi har vendt udviklingen og øget forsvarsbevillingerne« forklarede ministeren.

Og så fortsatte han med at understrege, hvordan »Danmark har leveret«.

Fokus på Tomahawk-missiler

Det er også i den sammenhæng, man skal se på forligets strategisk vigtigste indhold, nemlig beslutningen om, at »Behovet for at anskaffe længererækkende præcisionsmissiler (strike-kapacitet) undersøges gennem et indledende analysearbejde«.

I klartekst handler det om at anskaffe de frygtede Tomakhawk -krydsermissiler til de danske fregatter. Teknisk er det ikke et problem, og hvis USA vil lade Danmark købe dem, kommer den lille nation ind i en særlig sømilitær magtklub, hvor det ellers kun er Storbritannien, der er medlem.

Men hvis danske fregatter bevæbnes, så de kan ramme Moskva fra positioner i Østersøen med kraftige krydsermissiler, så vil Rusland ikke tøve med at blive mere end almindeligt vrede. Senest har professor Ole Wæver fra Københavns Universitet understreget risikoen for, at sådan en beslutning kan sætte en ny russisk oprustningsspiral i gang i Østersøen.

Fregatter i første angrebslinje

Som om det ikke i sig selv giver særlig grund til omtanke, så hører det også med i vurderingen af de omstridte missiler, at Danmark bevæbnet til tænderne med Tomahawk-missiler vil komme nærmere deltagelse i en kommende amerikansk afstraffelsesaktion med krydsermissiler i stil med den, der ramte Bashir al Assad i Syrien i april sidste år.

Hvis missilerne først er i Danmarks værktøjskasse, så kan det blive set som en uvenlig handling, hvis vi ikke vil bruge dem, når USA af storpolitiske grunde har brug for partnere i fremtiden.