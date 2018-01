Minister vil diskutere børneopdragelse og curlingforældre En stigende efterspørgsel på gode råd og vejledning om børneopdragelse er grunden til, at danskerne frem mod sommer skal diskutere god opdragelse, mener børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Der er plads til forbedringer med børneopdragelsen i Danmark.

Det mener børne- og socialminister Mai Mercado (K), der på et pressemøde i dag lancerede initiativet 'Opdragelsesdebatten'. En folkelig debat, hvor eksperter, meningsdannere og lægmænd frem mod sommer skal diskutere god børneopdragelse anno 2018.

Det er en debat, der er behov for, siger ministeren og remser en række eksempler op, der understreger initiativets berettigelse.

Og du husker nok de fleste.

Opdragelsesdebatten Debatten om god opdragelse i år 2018 består af tre initiativer. Ny viden om opdragelse: VIVE og Gallup vil henholdsvis lave en vidensopsamling i Danmark og Skandinavien og en undersøgelse af danskernes syn på opdragelse. Debatside på Facebook og temaside på sm.dk med opsamling: Præsentation af fakta, videoer med dilemmaer, der kan debatteres og deles, små tests om opdragelse og mulighed for at give egen holdning til kende. Ekspertpanel Vis mere

Hundredvis af rasende forældre, der farede til tasterne efter en dårlig oplevelse til Disneys Frost-koncert for børn i København.

Vi kan i hvert fald se, at mange børn ikke har den fornødne børneopdragelse med hjemmefra. Mai Mercado (K), børne- og socialminister

Forældre, der gik amok, fordi deres børn ikke kunne samle alle dyrekort fra Føtex og Bilka, der førte til, at 800 forældre skrev en klage til Forbrugerombudsmanden.

Og sidst, men ikke mindst, forældre der overfusede Roskilde-festival, fordi deres teenagebørn af sikkerhedsmæssige årsager blev fjernet fra et område og endte uden den ønskede plads.

Alle eksempler på tilsyneladende omsorgsfulde forældre, der har fået den negativt ladet betegnelse som curlingforældre, som viser, at der kan være behov for at tale om, hvordan vi opdrager vores børn og sætter grænser, siger ministeren.

»Det, vi skal undersøge, er, om det her bare er nogle eksempler, eller om der er sket en udvikling, der gør, at vi bare 'curler' mere. Min påstand er, at ja, det gør vi, fordi vi kan. Det er jo ikke af ond vilje. Men det fører til, at børn ikke får den kerne af robusthed, som børn har brug for«, siger Mai Mercado til Politiken efter pressemødet i dag, hvor ekspertpanelet blev præsenteret.

Panelet består af en række meningsdannere og eksperter, der skal være med til at styre debatten frem mod sommer.

Panelets formand er Sofie Münster, der er stifter af Nordic Parenting, et onlinemagasin om børn og familieliv og forfatter til flere bøger om opdragelse. Derudover sidder blandt andre hjerneforskeren Peter Lund Madsen, skuespilleren Peter Mygind og brobrygger og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic.

Dagens pressemøde var første og foreløbigt også sidste gang, at ministeren deltog i samtalen. Hun vil overlade styringen til ekspertpanelet og danskerne netop for at understrege, at hun ikke har tænkt sig at være landets nye opdragelsesminister.

»Jeg skal ikke vurdere, hvad god opdragelse er. Jeg hejser bare et bekymringsflag, fordi vi kan se, at der er børn, der mangle basale redskaber, der kommer fra opdragelsen«, siger Mai Mercado.

Er det her initiativ en konstatering af, at vi har et generelt problem med børneopdragelse herhjemme?

»Vi kan i hvert fald se, at mange børn ikke har den fornødne børneopdragelse med hjemmefra. Flere end tusind børn er for nyligt sigtet for at have delt seksuelt materiale, og så kommer deres forældre bagefter og siger, at det også er synd for deres børn. Jeg mener, at det er mere forfærdeligt for pigen på filmen«, siger Mai Mercado.