Løkke om gaver fra kvotekonger: »Du må jo vælge at stole på det, jeg siger« Lars løkke var i dag i samråd om hans relationer til de såkaldte kvotekonger. Han afviser, at de kan have haft styring for regeringens politik.

Lars Løkke Rasmussen (V) mødte i dag op til samråd i Miljø- og Fødevareudvalget for at svare på spørgsmål om sit forhold til de såkaldte kvotekonger.

Dog var det kun det ene af de seks på forhånd stillede spørgsmål, statsministeren ville svare på. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt statsministeren havde givet korrekte oplysninger på samrådet med præcis samme udvalg sidste år.

Til det svarede statsministeren, at han gav »korrekte« og »fyldestgørende« oplysninger om sin relation til såkaldte kvotekonger.

Han afviste derefter flere gange, at han på nogen måde skulle være blevet påvirket i sit arbejde som statsminister af forholdet til en bestemt storfisker i Thyborøn.

»Er det sådan, at man kan købe sig adgang til mig? Nej, det er det ikke«.

»Er det sådan, at man ved at donere til den fond, jeg har oprettet, kan opnå politiske fordele? Nej, det er det ikke«, sagde statsministeren på samrådet.

Oppositionen spurgte derefter flere gange ind til statsministerens relation til fiskerne.

»Det er ikke, fordi jeg ikke forstår interessen, det ville være let bare at svare, men det vil ikke være i orden. Jeg har ligesom alle andre mennesker ret til et privatliv. Hvem jeg spiser middag med privat, hvem jeg besøger privat og tilbringer min fritid med. Det er et privat anliggende. Det afgørende er, om jeg har relationer, der er styrende for min politik eller regeringens politik. Det kan jeg afkræfte, at jeg har«.

Sommerhusophold i 50 års fødselsdagsgave til 10.000 kr. var til privatpersonen Løkke

Efter samrådet trådte statsministeren ud i endnu en byge af spørgsmål. Denne gang fra den ventende presse, som gerne ville have uddybet statsministerens svar om gaverne.

Den her skelnen mellem Lars Løkke som statsminister og Lars Løkke som privatperson, den har der været en del kritik af - for eksempel af Transparency International, der siger, at man ikke kan lave den skelnen, og at det er moralsk og etisk problematisk, at der er nogle gaver, du ikke vil oplyse om, fordi du ikke får den i egenskab af statsminister, men som priavtperson. Gør den slags kritik ikke indtryk på dig?

»Men den gave, du spørger til, er ikke en gave, jeg har fået i min egenskab som statsminister. Det er en gave, jeg fik i 50 års fødselsdagsgave. På det tidspunkt var jeg ikke statsminister og kunne heller ikke vide, om jeg nogensinde blev det igen. Der er meget klare regler for, hvilke gaver ministre og folketingsmedlemmer kan få. Det regelsæt, der er, det efterlever jeg selvfølgelig«.

Du siger, at dine relationer til fiskere ikke har haft afgørende indflydelse på den politik, der er blevet ført, men samtidig vil du ikke fremlægge SMS'er eller fortælle om du har fået andre gaver. Hvordan skal vi så kunne vurdere om det er rigtigt?

»Ja, du må jo vælge at stole på det, jeg siger, for hvis jeg skal føre omvendt bevisbyrde, så fører det til en fuldstændig kortlægning af hele mit liv. I den her konkrete sag vil det sådan set ikke være noget lettere end at sige, 'okay frem med det'. Men det er også et pricnip. Det kan ikke gå, hverken for mig eller mine kollegaer herinde, eller dem, som kommer efter os, hvis man med afsæt med noget, der bliver insinueret eller nogle konspirations teoretiske overvejelser bliver presset op i hjørne, hvor man skal bevise sin uskyld«.

Ved den seneste indsamling var over halvdelen af donationen til Løkkefonden givet af de omtalte fiskere. Men synes du ikke det er påfaldende, at størstedelen af pengene kommer fra fiskere, der samtidig forsøger at påvirke dig politisk?

»Når Løkkefonden holder et arrangement i Thyborøn, så kommer der relativt mange fiskere. Jeg tror, at ugen før, der holdt Løkkefonden et arrangement nede i Kolding. Jeg skal ikke kunne sige, at de ikke var fiskere, men intuitivt vil jeg tro, at der ikke var særlig mange«.

Hvad tænkte du, da du fik den her gave til en værdi af 10.000 kr. som du fik af en mand, du på det tidspunkt havde kendt i tre måneder?