Forskere svarer: Vi er udsat for politisk pres I en stor rundspørge svarer forskere, at der bliver pillet ved resultaterne, når de arbejder for ministerier og styrelser. Stå frem med historierne, siger minister.

De højt besungne principper om forskningsfrihed stemmer ikke altid overens med virkeligheden, når danske forskere laver analyser og rapporter for ministerier og styrelser.

Det fremgår af en omfattende rundspørge foretaget af Politiken Research med svar fra omkring 1.200 forskere, der har udført forskningsbetjening for ministerier eller styrelser.

92 forskere – knap 8 procent – svarer, at de har oplevet, at ministerier eller styrelser ændrer i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten.

Sådan gjorde vi Politiken Research har foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i perioden 15. til 24. januar 2017 blandt cirka 19.000 videnskabelige medarbejdere på landets universiteter og forskningsinstitutterne Kora og SFI. Over 5.000 forskere har svaret på spørgsmålene. Nogle spørgsmål er rettet mod de forskere, der oplyser, at de har lavet forskningsbetjening for ministerier eller styrelser. Cirka 1.200 af de medvirkende har svaret på disse spørgsmål. Undersøgelsen er ikke repræsentativ for hele målpopulationen, men kan udtrykke en tendens. Vis mere

Endnu flere forskere svarer, at de en enkelt eller flere gange har oplevet, at selve opgaven er stillet på en måde, så det kun er muligt at nå frem til politisk opportune resultater. Det gælder 156 forskere – svarende til 13 procent i undersøgelsen.

I fagforbundet Akademikerne (AC) er udvalgsformand Morten Rosenmeier fra udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde ikke overrasket over, at forskere har oplevet den slags indgriben.

»I vores udvalg har vi selv set eksempler på sager, hvor myndigheder ændrer i resultaterne af forskningsrapporter. I et eksempel ændrede man konklusionen fra at være skidt til god«, siger Morten Rosenmeier, der er juraprofessor på Københavns Universitet.

Forsker: Alle ender med at tabe

I de seneste år har forskningsfriheden i Danmark været til heftig debat. I den brede offentlighed har det ikke mindst vakt opsigt, hvordan Berlingske har afdækket, at forskere på Aarhus Universitet var under pres, da de skulle levere en rapport om kvælstof i landbruget til Miljø- og Fødevareministeriet.

I rundspørgen foretaget af Politiken Research har forskerne svaret på betingelse af anonymitet. Men Politiken har taget kontakt til en håndfuld forskere, som har givet tilladelse til det. De beretter om alt fra, at myndighederne vil udelade væsentlige oplysninger, til at de vil nedtone konklusioner, fordi de ikke passer ind i deres dagsorden. Ingen ønsker dog at stå frem med eksemplerne.

I sidste ende taber alle, hvis der kan sås tvivl om forskningens kvalitet Rasmus Willig, lektor i sociologi fra Roskilde Universitet

Rundspørgen bør give anledning til bekymring, siger lektor i sociologi Rasmus Willig fra Roskilde Universitet, der forsker i offentligt ansattes ytringsfrihed og gennem flere år har forsøgt at rejse en større debat om mangel på forskningsfrihed.

»Der bør slet ikke være nogen forskere, der kan svare ja til de spørgsmål. At ændre i væsentlige oplysninger er slet og ret censur. Og det er som bekendt i strid med selve grundloven. Derfor er det her meget principielt«, siger Rasmus Willig.

Han fremhæver, at en knægtelse af forskningsfriheden har konsekvenser for vidensamfundet:

»I sidste ende taber alle, hvis der kan sås tvivl om forskningens kvalitet, fordi den er afgørende for den offentlige debat og rationelle beslutninger i det politiske system«.

Søren Pind til forskere: Stå frem

Selv om størstedelen af forskerne i rundspørgen ikke oplever, at deres frihed bliver tøjlet, mener også formanden for Rektorkollegiet under Danske Universiteter, Anders Overgaard Bjarklev fra DTU, at svarene er opsigtsvækkende.

»De her procenter gør da afgjort indtryk på mig. Selv om det ikke er flertallet, så er det ret mange ud af 1.200 forskere«, siger Anders Overgaard Bjarklev. Han oplyser, at han er i dialog med bl.a. departementschefer om problemstillingen.