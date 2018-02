Analyse: Socialdemokraternes strategi er gået fra ’Fair Forandring’ til ’Fair Flygtning’

I månedsvis kritiserede meningsdannere og politiske modstandere Mette Frederiksen for manglende politiske ambitioner og forslag, men mandag stillede S-formanden sig et godt stykke ud på planken.

Det blev til en længe ventet offensiv på udlændingeområdet. De færreste er uenige i diagnosen: Efter flygtningekrisen i 2015 er asylsystemet brudt mere eller mindre sammen i EU, og der er brug for en gentænke hele molevitten.

Det har man så gjort i Socialdemokratiet, og langt hen ad vejen har man adopteret S-strateg Henrik Sass Larsens hjertebarn. Danmark skal stoppe for asyl ved den dansk grænse og sende flygtninge til modtagercentre i Nordafrikanske lande. Hvad der i 2014 blev omtalt som komplet »inhumant« i S-kredse, er nu en »nødvendig« beslutning. Henrik Sass Larsen har været fortaler for forslaget siden 2016, og støjen i baglandet er ikke til at få øje på endnu.

Mette Frederiksen går med andre ord et diplomatisk virvar af en anden verden i møde, hvis hun vinder magten

Et bredt flertal står bag en stram udlændingepolitik og mandaternes logik gælder, siger Mette Frederiksen, mens Østergaard, Skipper, Elbæk og Olsen Dyhr tøver med at tegne røde linjer i deres drejebog.

Det største problem for Socialdemokratiet er derfor hverken højredrejningen eller det faktum, at ideologiske modstandere vil skælde ud på S-ledelsen og i dirrende vendinger minde om, at vi har det laveste asyltal i en lang årrække.

Nej, det største problem er nok snarere, at historien på visse punkter risikerer at gentage sig. Socialdemokratiet er på ny i opposition, og sidst de stod i den position, fremlagde S-ledelsen en masse politiske planer, som de ikke kunne gennemføre efter valget, hvilket gav alvorlig ridser i troværdigheden. Sat på spidsen går vi fra ’Fair Forandring’ over ’Fair Løsning’ til en form for ’Fair Flygtning’, hvor en række af de samme advarselslamper blinker, når man læser valgoplægget igennem.

Lad os spole tiden ti år tilbage. En betalingsring, siger du? Hvor skal den ligge? Hvad skal den koste? Og hvad gør vi med pendlerne og dem i de miljørigtige biler?

Der var hverken noget i vejen med ideen eller den analyse, planen byggede på, men på Slotsholmen kan ethvert løfte smuldre, når først juristerne, økonomerne og diplomaterne blander sig.

Et diplomatisk virvar

Og så var der den 38 timers arbejdsuge. Hvem skulle det gælde for? Både lavtlønnede og højtlønnede? Og hvilken effekt giver det egentlig på bundlinjen, og hvad betyder det for arbejdsudbuddet? Og hvad med arbejdsmarkedsparter, skal de med om bord i aftalen eller ej?

Dengang blev planerne skrottet, fordi man ikke længere havde mandaterne til at gennemføre det. Mandaterne er næppe problemet i dette tilfælde, så længe DF og V vil hjælpe S efter et valg, men resultatet kan meget vel blive det samme alligevel. Med udlændingeudspillet udviser Socialdemokratiet store ambitioner, som bygger på en ædruelig analyse af et alvorligt samfundsproblem, men ligesom i årene frem mod valget i 2011 afhænger for mange komponenter i udspillet ganske enkelt af for mange ubekendte faktorer.

Tag ønsket om modtagercentre i eksempelvis nordafrikanske lande. Mange spørgsmål er ubesvaret. For I hvilke lande skal modtagercentrene ligge? Og hvordan skal Danmark overtale landene til at huse alle de flygtninge, som vi ikke ønsker? Hvad skal landene have til gengæld, og hvad gør vi, hvis aftalen fra den ene dag til den anden opsiges? Skal de tusindvis af flygtninge så flyves herop med charterfly eller?