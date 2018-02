V-top kendte rygte om Engel-Schmidts politisag Gruppeformand Søren Gade (V) har i flere måneder kendt til 'et rygte' om, at Engel-Schmidt var blevet stoppet af politiet, men talte ikke med V-politikeren om det, forklarer han.

Venstres gruppeformand, Søren Gade, fik for flere måneder siden kendskab til et rygte om, at Jakob Engel-Schmidt var blevet stoppet af politiet, men konfronterede angiveligt ikke sin gruppefælle med det.

»Jeg havde hørt et rygte om det, men er ikke blevet det fortalt. Det kendskab jeg fik, at nu var Jakob blevet frakendt sit kørekort, hørte jeg i går aftes«, siger Søren Gade, efter det er kommet frem, at Jakob Engel-Schmidt i juli måned sidste år blevet taget af politiet for at køre bil med kokain i blodet.

Ifølge V-gruppeformanden blev der fulgt op på rygtet, men han ønsker ikke at fortælle hvordan.

»Vi gjorde det, man kunne forvente af os på det tidspunkt«, siger Søren Gade.

Hvad gjorde I?

»Jamen altså, man drager omsorg for hinanden på en arbejdsplads, og så tror jeg ikke, at jeg skal komme det nærmere«.

Så du talte med Jakob Engel-Schmidt om det?

»Nej, men jeg tror ikke, at vi kommer det nærmere«.

Hvornår er det, du hører om rygtet, og hvad gør du?

»Jamen altså, hør nu her. Det, der sker, er, at jeg får vished om, at Jakob Engel er taget påvirket af kokain. Det får jeg at vide i går aftes klokken 20-21 stykker. Så har der floreret et rygte om, hvad der lå til grund, men det er ikke et rygte, jeg har fået bekræftet«.

Men har du hørt det her præcise rygte, at han skulle have kørt i narkopåvirket tilstand?

»Ikke narkopåvirket. Jeg havde bare hørt, at han var blevet stoppet af politiet. Hvorfor ved jeg ikke«

Hvornår hørte du det rygte?

»Det er før i går. Jeg kan ikke sige, hvornår jeg præcist hørte det«.

Men det er flere måneder siden?

»Ja, det er det«.

Hvor hørte du det rygte fra?

»Altså, det ved jeg ikke. Det er et gangrygte«.

Kunne man ikke forvente, at I undersøger om et af jeres medlemmer har gjort noget strafbart?

»Vi er jo ikke politi. Hvad kan jeg gøre? Jeg ringer jo ikke til politiet og spørger, om der er et rygte, der er rigtigt eller forkert«.

Du kan jo spørge Jakob, om han havde fået en dom?

»Ja, men det fik jeg så at vide i går. Jeg har ikke talt med Jakob om det, der skete. Jeg blev ringet op af andre og fik at vide, at der var kommet en dom«.

Men har I ikke også et ansvar for at forfølge det rygte, når I hører det?

»Det har vi også gjort, men det må Jakob selv svare på«, siger Søren Gade.

Anbefaler en sygeorlov

Han kalder sagen for »en personlig og menneskelig tragedie« og tager afstand fra sin V-kollegas handling.

»Vi sidder herinde og lovgiver om spirituskørsel og narkokørsel og andre ting. Der er en anden vægt, vi bliver målt på. Det skal der også være, hvis vi skal lovgive om dit og andres borgere liv, så er vi nødt til også selv at overholde de love, vi vedtager«, siger Søren Gade.

Han har derfor svært ved at forestille sig, at Jakob Engel-Schmidt kan vende tilbage til dansk politik.

»Jakob sidder i Folketinget og har et mandat. Jeg ser det som meget svært at komme tilbage og udføre politisk arbejde, hvor det ikke vil ligge som en dyne hen over Jakob«, siger han og fortsætter:

»Mit råd til Jakob vil være, at han - hvad skal vi sige - går på sygeorlov, så vil vi gøre alt hvad, vi kan for at hjælpe Jakob«.

Han er vel ikke syg?

»Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvis man har et problem, og der er nogen, der gerne vil hjælpe, så skal man i behandling. Det vil vi rigtigt gerne hjælpe med«, siger Søren Gade.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jakob Engel-Schmidt til sagen.