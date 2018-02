Politiforbundet: Burkaforbud kan optrappe voldsomme situationer Regeringen vil forbyde at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet. Det rammer troende mennesker, og derfor skal en endelig lov indeholde krystalklare retningslinjer, mener Politiforbundet.

Regeringens lovforslag til et burkaforbud har sine mangler, mener Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

»Vi kan sagtens håndtere et maskeringsforbud, der omfatter autonome demonstrationer og fodbolduroligheder. Politiet arbejder jo ud fra, om det skønnes nødvendigt at foretage en anholdelse, en visitation eller en ransagning. Men lige nøjagtigt religion er et meget følsomt emne. Der er typisk tale om troende mennesker, men også mennesker, som normalt aldrig har haft med politiet at gøre. Vi skal træde varsomt. Det skal vi. For mig er det helt, helt afgørende, at de endelige retningslinjer ikke skal være nogle, som politiet selv må finde ud af«.

Hvis regeringen får opbakning fra et flertal i Folketinget, må personer i Danmark ikke længere skjule deres ansigt ved at bære burka eller niqab i offentligheden.

Det vil være en stor del af Politiforbundets 12.000 medlemmer, som sammen med domstolene skal foretage en konkret vurdering af, om en beklædningsgenstand bliver brugt i strid med forbuddet.

Vil optrappe situationer

Udkastet til lovforslaget bliver nu sendt i høring, hvor eksperter og interessenter som Politiforbundet kan komme med deres synspunkter, inden lovforslaget bliver fremsat i Folketinget.

Står det til regeringen, skal bødestraffen for at overtræde forbuddet den første gang lande på 1.000 kroner. Anden gang stiger det til 2.000 kroner, dernæst 5.000 kroner og fra fjerde gang 10.000 kroner.

Claus Oxfeldt, du forestiller dig, at lovforslaget kan skabe en optrapning blandt religiøse personer. Hvad er det, du forestiller dig?

»Jeg tænker på en situation, hvor vi tager en burka fra en kvinde, der står med en helt masse andre mennesker. Du risikerer at optrappe en situation. Jeg kan godt se for mig, at det kan virke voldsomt at tage burkaen fra kvinden. Selv efter at have været ansat i politiet i mere end 30 år er jeg enig i, at det ser voldsomt ud, når vi bruger magtanvendelse. Og hvis vi skal til at bruge magtanvendelse i forhold til at fjerne en burka eller en niqab, så kan den yderste konsekvens blive, at det ser meget voldsomt ud. Derfor må man ikke være tvivl om, hvordan politiet skal agere i de her situationer«.

Ingen burka udenfor moskéen

Hvis det står til regeringen, må man gerne bære burka inde i en moské, men ikke ude foran den. Hvordan skal politibetjente håndtere en sådan situation?

»Jeg læser i lovforslaget, at der flere steder står »med mere« eller »lignende tilfælde«. Men hvad er et lignende tilfælde? Jeg mener virkelig - for alles skyld, også lovgivere og dem, der skal vurdere, om loven bliver brudt - at det skal være fuldstændig konkret beskrevet, hvordan retningslinjerne er for politiet«.

Så hvordan forestiller du dig, at situationen vil være, når politiet står ude foran en moské, hvor man så i realiteten ikke bære burka...

»Jeg appellerer til, at loven skal være så konkret, som den overhovedet kan blive. Jeg skulle til at sige, at vi har at gøre med et hajfyldt farvand, men det er nok for meget at kalde det. Men der opstår en helt speciel situation, når vi står med mennesker, som generelt er fredelige, men på grund af deres religion skal vi i politiet fjerne en hovedbeklædning fra dem. Derfor er det vigtigt med fuldstændigt krystalklare retningslinjer, så vi ikke står i nogen som helst dilemmaer. Hvis vi skriver en sag til en, der bryder loven, kan en domstol altid underkende vores sag bagefter. Vi lever jo i en retsstat, ikke en politistat. Men hvis vi bliver underkendt af en domstol, må det aldrig være på grund af uklare retningslinjer«.