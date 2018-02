V afviser kopi af LA’s burkalinje: »Vores parti er jo regeringsdueligt« Med LA’s fritstilling af medlemmerne i burkasagen har S fået rollen som tungen på regeringens vægtskål. Samtidig kommer Venstres gruppeformand med noget, der til forveksling ligner en stikpille til regeringspartneren Liberal Alliance.

Hverken Konservative eller Venstre kommer til at følge Liberal Alliances eksempel med at fritstille folketingsmedlemmerne, når regeringens ønskede forbud mod blandt andet burka og niqab i det offentlige kommer til afstemning.

Det fastslår de to partiers gruppeformænd, og Søren Gade (V) kommer samtidig med en begrundelse, der kunne ligne en stikpille til LA.

Vi er jo et regeringsdueligt parti, der er vant til at tage ansvar

»Det gør vi ikke. Vi er jo et regeringsdueligt parti, der er vant til at tage ansvar og også tage nogle svære beslutninger«, forklarer Søren Gade og tilføjer, at der også i Venstre har været skepsis, men: »Når man har regeringsmagten, kommer man til at træffe nogle beslutninger, som gør ondt. Der er ikke rigtigt nogen fribilletter, og det ved man godt inde i Venstres folketingsgruppe. Der er nogen, der har siddet i gruppen siden 2001, og det er ikke første gang, og det bliver heller ikke sidste gang, man måske går lidt på kompromis med sig selv, men det er jo fordelen, når man har den erfaring, som Venstre har«.

Søren Gade vil ikke forholde sig til, at Liberal Alliance har valgt det modsatte, men erklærer sig »stolt over, at vi efter en lang tids debat kan stille med en næsten enig folketingsgruppe«.

Med ’næsten’ henviser Gade formentlig til, at partifællen Eva Kjer Hansen ikke vil stemme for et forbud.

Hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er næstformand Søren Espersen »fuldstændig enig« med Gade og kalder situationen uholdbar. »Vi sidder ikke engang i regering, men tænk, hvad der ville ske, hvis vi sagde, at med den der skatte- og pensionsaftale, vi lige har indgået, der fritstiller vi vores medlemmer af gruppen. Der ville jo lyde et ramaskrig«, siger han og henviser til Fremskridtspartiets tid i Folketinget, hvor folketingsmedlemmerne heller ikke altid fulgte partilinjen. »Der er vi nu, og så ovenikøbet med et regeringsparti. Det må standses på en eller anden måde. Det må være Anders Samuelsen, der siger til sine folk: Det her går ikke mere’ – i stedet for at fritstille (...). Det er en ledelsesopgave at sørge for, at når man er regeringsparti, har man sine tropper på plads«.

Kommentaren fra Gade medførtei går løftede øjenbryn i LA’s top, men ingen ønskede at kommentere den.

Magt til Socialdemokratiet

Netop Liberal Alliances fritstilling af medlemmerne har skabt problemer for regeringen. Da flere af folketingsmedlemmerne fra partiet allerede har bebudet, at de vil benytte fritstillingen til at stemme nej til et forbud, er den borgerlige bloks flertal smuldret. Regeringen er derfor afhængig af Socialdemokratiets stemmer, hvilket har fået Socialdemokratiet til at vejre morgenluft og kræve indrømmelser.