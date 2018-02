Nyt studie punkterer myte om velfærdsturisme Det er forkert, at borgere fra andre EU-lande i stigende grad kommer til Danmark for hurtigt at få adgang til velfærdsydelser, konkluderer nyt studie.

En bestemt kommentar fra daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen affødte debat, da den faldt i 2014. Her fik han sagt, at Danmark ikke bør have et system, hvor man, »bare fordi man planter sine træsko i en jordbærmark en dag, så kan sende store børnechecks hjem«.

Senere har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti samstemmende presset på for, at selvsamme Løkke Rasmussen i rollen som statsminister tager hånd om, hvad de anser for at være uheldige følger af arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU.

Det gennemgående tema i debatten har været såkaldt velfærdsturisme, hvor problematikken er, at borgere fra andre EU-lande rejser til for eksempel Danmark for efter kort tid at sikre sig adgang til velfærdsydelser. Men et nyt studie fra Københavns Universitet og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skyder hul i fortællingen om en omfattende velfærdsturisme.

»I princippet kan der være god grund til som bulgarer eller irer at komme til Danmark, fordi du får et større socialt sikkerhedsnet. Men ser man på forbruget af centrale velfærdsydelser over mange år, så ligger det på et stabilt niveau, der gør det misvisende at tale om tiltagende problemer med velfærdsturisme, hvis man da overhovedet kan tale om et sådant problem. Vi anbefaler, at man helt dropper det begreb i debatten«, siger professor Dorte Sindberg Martinsen fra KU.

Nyt studie Forskere fra Københavns Universitet samt Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har undersøgt vandrende arbejdstageres brug af centrale velfærdsydelser i Danmark. Læs en pædagogisk gennemgang af studiet her. Læs den videnskabelige artikel her.

På baggrund af omfattende statistik fra cpr-registeret har hun sammen med to forskerkolleger set nærmere på, hvordan borgere fra andre EU-lande har benyttet sig af velfærdsydelser fra 2002 til de senest tilgængelige tal i 2013.

I perioden er der ganske vist sket en markant stigning i antallet af borgere fra andre EU-lande, der modtager kontanthjælp, dagpenge og børnecheck. Men stigningen er sket, i takt med at antallet af borgere fra andre EU-lande er steget fra næsten 54.000 i 2002 til næsten 160.000 i 2013. Og tager man højde for de mange nye EU-borgere på dansk jord, viser tallene, at andelen af modtagere ikke er vokset. Tværtimod.

Faktisk er det forholdsvis færre, der benytter sig af de tre velfærdsydelser. For både kontanthjælp, dagpenge og børnecheck gælder således, at der i 2013 var relativt færre modtagere end i 2002.

I forbindelse med finanskrisen steg andelen af modtagere ganske vist. Men det tilskriver forskerne de økonomisk dårlige tider – ikke en tendens til velfærdsturisme.

Og trods stigningen er niveauet i alle år fra 2008 til 2013 stadig under niveauet i 2002. Ser man på for eksempel kontanthjælp, så var det 6,6 procent af herboende EU-borgere, der modtog ydelsen i 2002, hvor det i 2013 var 3,2 procent.

Fåtal får ydelse efter kort tid

I studiet har forskerne også undersøgt, hvor lang tid EU-borgere på kontanthjælp og dagpenge eller med en børnecheck i hånden har været bosat i Danmark.

For alle tre ydelser gælder, at det i stort set alle år i perioden 2002 til 2013 er under 10 procent, der har modtaget en ydelse inden for deres første 2 år her i landet.

»Der er ikke belæg for den antagelse, at mange får ydelserne efter et kort ophold i Danmark. Det er kun de færreste, der gør det, når man ser hen over de 12 år. Og den lange periode giver et godt indblik«, siger Dorte Sindberg Martinsen.

I perioden kan man se, at langt de fleste modtagere har været i landet i mere end 5 år. Dermed kan det ikke udelukkes, at de også tidligere har fået en ydelse på et tidspunkt, hvor de ikke har været så lang tid i landet.

Men forskerne antager, at de inden for perioden på 5 år eller mere i Danmark har arbejdet og dermed bidraget til det offentliges skatteindtægter.

Det kræver da også som tommelfingerregel lønnet arbejde i minimum 10-12 timer om ugen i minimum 10-12 uger for at opnå status som arbejdstager og cirka et års medlemskab af en a-kasse af få ret til dagpenge.