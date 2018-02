Regeringen vil indføre dobbeltstraf for kriminalitet i ghettoområder Hærværk, tyveri og trusler skal straffes ekstra hårdt i områder, der udpeges som særlige strafzoner.

Dobbelt straf for visse typer af kriminalitet begået i ghettoområder bliver en del af regeringens ghettopakke, oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Berlingske.

Hvilke typer af kriminalitet, der skal straffes dobbelt så hårdt, er tilsyneladende endnu ikke lagt fast. Det skal fastlægges i forbindelse med det tilhørende lovgivningsarbejde i Folketinget.

Regeringen vil ikke selv udpege de områder, der fremover skal være særlige strafzoner, hvor forbrydelser straffes ekstra hårdt.

Det skal være op til den enkelte politimester at beslutte, hvornår og hvor de skærpede strafzoner skal oprettes, oplyser Berlingske.

Men justitsministeren peger dog på nogle af de typer af kriminalitet, som regeringen ønsker straffet hårdere for at bekæmpe parallelsamfund i ghettoer.

»Det kan være hærværk, tyveri og trusler, som er årsagen. Det betyder så, at hammeren falder ekstra hårdt i de områder«, siger Søren Pape Poulsen til avisen.

Dansk Folkeparti vil ikke kommentere strafzonerne, før partiet har set regeringens samlede forslag.

Gambler med retssikkerheden

Derimod siger Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, til avisen, at partiet mener, at idéen om strafzoner lyder »fornuftig«.

Ghettoudspillet, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) varslede i sin nytårstale, offentliggøres i løbet af få dage.

Men det er at gamble med retssikkerheden, når regeringen foreslår dobbelt straf for visse typer af kriminalitet begået i ghettoområder, mener Birgitte Arent Eiriksson, der er advokat og projektleder i tænketanken Justitia.

»I en retsstat er det meget, meget vigtigt, at alle er lige for loven. Men jeg har meget svært ved at se, at det vil være tilfældet med det her udspil«, siger hun.

ritzau