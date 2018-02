Regeringen: Højere karakterer til ikke-vestlige indvandrere skal udløse kontant belønning til kommuner Regeringen vil øremærke en milliard kroner om året til kommuner, der får indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i uddannelse og arbejde.

Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund fylder relativt mindre på arbejdsmarkedet i forhold til borgere med dansk oprindelse. Der er færre af dem på ungdomsuddannelserne. Og deres karakterer i grundskolen er lavere.

Dermed halter alt for mange indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund bagud, når det handler om at finde vej gennem uddannelsessystemet til et arbejde, mener regeringen. Som led i det kommende ghettoudspil vil den derfor øremærke en milliard kroner om året i den kommunale økonomi til nye tilskud, der skal tilskynde kommunerne til at gøre op med skævheden.

»Vi vil gerne have, at kommunerne leverer nogle bedre resultater i forhold til at løfte integrationsindsatsen«, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Fremover skal det udløse en kontant belønning for hver ekstra ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, der sammenlignet med året før kommer i beskæftigelse. Det samme skal ske, når flere fastholdes på arbejdsmarkedet i længere tid.

Ghetto-udspil Inden præsentationen af en ghetto-plan på torsdag har regeringen løftet sløret for flere enkeltstående elementer. Regeringen vil fordoble straffen for visse former for kriminalitet, når den begås i et belastet boligområde.

Det skal være muligt for boligselskaber i de udsatte boligområder at sige nej til at udleje en bolig, hvis et medlem husstanden inden for de seneste fem år har begået utryghedsskabende kriminalitet.

Det skal også være nemmere at sætte lejere på gaden, hvis de er blevet idømt ubetinget fængselsstraf.

Regeringen vil også give kommunerne lettere adgang til oplysninger om borgere i bestemte områder, så socialt udsatte børn hurtigere bliver opdaget. Vis mere

Også grundskolen kommer i fokus. Ifølge forslaget skal den enkelte kommune hvert år modtage en kontant belønning for hver indvandrer og efterkommer med ikke-vestlig baggrund, der består afgangsprøven i 9. klasse. Her skal det også udløse belønning, hvis en elev scorer et højere karaktergennemsnit end landsgennemsnittet for målgruppen året før.

Endelig skal det også skæppe i kommunekassen, hver gang en ung ikke-vestlig indvandrer og efterkommer færdiggør en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Millioner på spil

De nye tilskud kan potentielt skæppe med flere millioner i kommunekassen.

Om den økonomiske gulerod flytter noget samlet set, kan jeg godt være mere skeptisk over for

Ifølge et regneeksempel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet kan en kommune med 100 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 9. klasse opnå et tilskud på 1,5 millioner kroner, hvis 60 elever gennemfører afgangsprøven. Er det 90 elever, der gennemfører, så stiger tilskuddet til 2,25 millioner.

På borgmesterkontoret i Esbjerg tager man principielt gerne imod enhver form for belønning. I udkanten af byen tæt på motorvej E45 ligger et af de socialt udsatte boligområder, Stengårdsvej, der optræder på regeringens ghettoliste. I den lange række af etageejendomme med mere end 1.700 beboere har hele 68 procent ikke-vestlig baggrund. 48 procent står uden for arbejdsmarkedet. Og 62 procent har ingen anden uddannelse end grundskolen. Derfor erklærer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) sig fuldstændig enig i regeringens mål om, at forbedre indsatsen, sådan at flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund kommer i uddannelse og arbejde. Men han er usikker på effekten af tilskuddene:

»Om den økonomiske gulerod flytter noget samlet set, kan jeg godt være mere skeptisk over for. Vi gør det i hvert fald alligevel, fordi det er sund fornuft«.

De samme toner lyder fra Kommunernes Landsforening (KL).

»Vi har allerede rigtig stærke økonomiske incitamenter til at få indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i job og uddannelse«, siger formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget Thomas Kastrup-Larsen (S), der er borgmester i Aalborg.

En skatteborger i arbejde er mere fordelagtig for kommunekassen end en modtager af overførselsindkomst. Og så sent som i 2016 ændrede man reglerne, så staten i mindre grad end hidtil kompenserer kommuner for den slags udgifter.