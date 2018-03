Staten truer boligselskaber med at overtage ghettoer

Direktør for BL (Danmarks Almene Boliger) Bent Madsen kalder ministerens retorik »kulørt«. Han mener, at problemerne mange steder allerede er ved at blive reduceret. Hans ønskeseddel til regeringen rummer blandt andet permanent udstationering af faste ’landbetjente’ i udsatte boligområder, mere konsekvent indgriben over for kriminelle og indsats for at forbedre børnenes skoleresultater. Og at det skal være nemmere for boligafdelinger at få tilladelse til rive ned og bygge nyt som led i helhedsplaner.

»At opløse boligafdelinger med tvang er voldsomt; det er jo faktisk familiers hjem, men jeg anser også den mulighed for at være helt teoretisk«, siger en let overrumplet Bent Madsen om forslaget.

Professor ved Statens Byggeforskningsinstitut Hans Skifter Andersen mener, at regeringen ved at fokusere på beboersammensætning ikke rammer skiven.

»Man mangler en definition af, hvem der er de ’dårlige’ beboere. Det er drastisk at rive boligområder ned, bare fordi der er en del beboere uden for arbejdsmarkedet. Det behøver ikke betyde, at det er et parallelsamfund. Det samme, hvis der er mange indvandrere – det betyder ikke automatisk, at området fungerer dårligt«.