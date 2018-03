Regeringen vil haste familieovervågning igennem

I en pressemeddelelse kort før jul sagde regeringen ja til 33 nye forsøg i de såkaldte frikommuner. Et af de forslag, som blev »imødekommet« var Gladsaxes ansøgning om at samkøre registre om borgerne og lave profiler af forældre.

»Vi skal blive klogere og så beslutte, om forsøgene skal flytte fra frikommune-laboratorierne og ud i hele landet«, lød det fra indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Men regeringen ville ikke vente på at få evalueret Gladsaxes idé om ’dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn’: »Regeringen vil søge at imødekomme ansøgningen om dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn gennem en generel hjemmel (ikke forsøg) med udgangspunkt i paragraf 5, stk. 3 i databeskyttelsesloven, der i øjeblikket er under behandling i Folketinget«, lød det i et brev fra ministeriet til netværket af frikommuner 21. december 2017. Med andre ord ville V-LA-K omforme Gladsaxes idé til en generel tilladelse for alle kommuner.

Det omtalte datalovforslag var på det tidspunkt lige kommet under skarp kritik fra juridiske eksperter og en række organisationer. I Politiken advarede de om, at borgernes retssikkerhed og datasikkerhed vil lide alvorlig skade. Det vil ske, fordi myndigheder med den omstridte paragraf vil få adgang til at samkøre borgernes data på kryds og tværs af forvaltninger uden at inddrage Folketinget og offentligheden, da det skal kunne ske alene via en ministers bekendtgørelse.

»Ønsker vi virkelig, at staten kan bruge de her personoplysninger og samkøre store registre uden en egentlig lovgivningsprocedure og demokratisk debat?«, lød det fra Hanne Marie Motzfeldt med ekspertise i forvaltningsret og dataret.

Hun og professor Peter Blume gentog bekymringen på en eksperthøring om lovforslaget i Folketinget i sidste uge.

Mercado: Det er ikke overvågning

Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) siger i et interview med Politiken, at regeringen alene har fundet inspiration i Gladsaxes idé, som så nu skal foldes ud.

»Jeg har ingen intentioner om at indføre en overvågning og et pointsystem af samtlige børnefamilier i det her land. Men der er noget interessant i den ansøgning fra Gladsaxe, hvor man har et ønske om tidligere at opspore udsatte børn. Det er ikke et ønske om at trække nye oplysninger om borgerne, men at dele alle dem, man allerede ligger inde med, så jeg er lidt ærgerlig over, at det bliver en overvågningsdiskussion«, siger Mai Mercado.

Men det er registersamkøring og profilering. Du kan ikke trække noget meningsfuldt ud af systemet, medmindre du værdiangiver den ene i forhold til den anden?

»Det er dig, der kalder det overvågning. Jeg ville slå koldt vand i blodet og afvente, hvad den konkrete model lægger op til. Jeg har ikke sagt, at man bare skal køre alle data sammen om alle børnefamilier – der skal være et relevanskriterium«.

Mai Mercado siger, at hun har lyttet til kritikken af, at regeringstiltaget bliver foldet ud uden demokratisk kontrol og debat. Derfor vil hun – hvis dataloven gennemføres i sin nuværende form – invitere Folketingets partier ind til en drøftelse, før hun udsteder en bekendtgørelse: