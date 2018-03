DSU i Nordjylland tager afstand fra Mette Frederiksens politik Nordjysk DSU-formand er ærgerlig over, at hidtidig kandidat nu må vige pladsen for partiformand Mette Frederiksen. Han afviser at føre valgkamp på hendes udlændingepolitik.

Den igangværende konflikt på arbejdsmarkedet bragte onsdag den socialdemokratiske formand og kommende folketingskandidat i Aalborg, Mette Frederiksen, i unåde hos lokale fagforeninger i fødebyen, der ikke ønsker hende som 1. maj-taler.

Men det er ikke kun hos fagforeningerne, hun møder kritik i det nordjyske. En række lokale DSU’ere vendte sig i sidste måned kraftigt imod partiets nye udlændingeprogram 'Retfærdig og realistisk', som de havde svært ved at se »vores menneskesyn« repræsenteret tilstrækkeligt i.

Det skete 25. februar i et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende, som var indsendt af blandt andre formand for DSU i Nordjylland Morten Frederiksen samt formand for DSU i Aalborg Mathilde Albæk Lauridsen »på vegne af den socialdemokratiske ungdom i Nordjylland«.

Indlægget blev ganske vist bragt, før det blev offentliggjort, at Mette Frederiksen gerne vil være folketingskandidat i Aalborg, men over for Politiken gentager Morten Frederiksen gerne kritikken:

»Vi er uenige i den linje, der bliver lagt og det her os-og-dem agtige budskab, der gennemsyrer udspillet«, siger han.

Netop ungdomspartierne er normalt vigtige for folketingskandidater i en valgkamp, når der skal deles foldere ud eller for den sags skyld hænges plakater op.

Men i stedet for at glæde sig over, at de nordjyske DSU'ere nu får mulighed for at kæmpe side om side med selveste partiformanden, er Morten Frederiksen mere ked af, at det sker på bekostning af den hidtidige kandidat, Morten Ryom, der forleden pludselig fik at vide, at han måtte vige pladsen for Mette Frederiksen.

»Det var vi selvfølgelig super ærgerlige over og også lidt utilfredse med, for Morten var jo den eneste S-kandidat under 30 år og dermed også DSU'er, samtidig med at han er håndværker og faglig og kan repræsentere en stor gruppe, som ikke føler sig repræsenteret i dag«, siger Morten Frederiksen.

Vil du personligt have det mærkeligt med i en valgkamp at skulle arbejde for Mette Frederiksens budskab på udlændingepolitikken?

»Jeg vil personligt ikke føre valgkamp på baggrund af Socialdemokratiets udlændingepolitik«.

Men det er vel et vigtigt budskab for hende i sådan en valgkamp?

»Ja. Det er også et vigtigt budskab for mig«.

Synes du, det var uretfærdigt, at Ryom blev skubbet til side?

»Jeg synes, det er ærgerligt, at Morten lige skulle være opstillet i Øst, og hun lige skulle være født i Aalborg Øst. Han har kæmpet for det siden september 2014, hvor han blev opstillet første gang. Og når der ikke er en anden kreds lige nu, er jeg da træt af situationen«.

Havde I gerne set, at Mette Frederiksen ikke var kommet og taget den kreds, så det stadig var Morten Ryom?

»Vi havde gerne set, at vi kunne føre folketingsvalgkamp for Morten Ryom, ja«.

Grunden til, at jeg spørger, er, at man umiddelbart vil tænke, at en flok kamplystne DSU’ere ville elske at få deres partiformand op og være den, man skulle kæmpe for?

»Ja, det vil man nok tænke, ja«, svarer Morten Frederiksen.

Personlige stemmer

Når Mette Frederiksen nu vil være kandidat i Nordjylland, kan det måske hænge sammen med, at det er en større kreds end hendes nuværende, Københavns Omegns Storkreds.

Der er med andre ord større basis for, at hun vil kunne høste et stort personligt antal stemmer, ligesom hun af iagttagere forventes at kunne trække nordjyske vælgere, som ellers ville have stemt på et andet parti.

Nogenlunde som det formentlig skete, da Venstre ved sidste valg opstillede Søren Gade i Nordjylland.

Det lykkedes ikke at få en kommentar fra Mette Frederiksen til kritikken fra hverken de nordjyske DSU'ere.