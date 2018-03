Det danske forhold til Putin er gået fra hygge til udvisning Tiden, hvor den danske statsminister skålede med Putin i Tivoli, er forbi. Danmarks udvisning af to russiske diplomater og optrapper den spektakulære sag om nervegas i Storbritannien.

Med Danmarks beslutning om at udvise diplomater fra Rusland rykker forholdet mellem de to lande endnu et lysår væk fra dengang for få år siden, hvor den danske statsminister hyggede sig med Vladimir Putin i Tivoli.

I april 2011 spærrede mange øjnene op, da den normalt tillukkede Vladimir Putin i sin egenskab af ministerpræsident gæstede Danmark, hvor han sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) endte med at nyde en øl på Færgekroens Bryghus i Tivoli. Her sad de to og havde havde det »skidesjovt«, som Lars Løkke senere formulerede det, da han fortalte om episoden til magasinet Euroman.

I dag er noget lignende umuligt at forestille sig. Ikke mindst Ruslands annektering af Krim-halvøen i Ukraine i 2014 fik den gode stemning til at fordufte i en sådan grad, at flere politikere drager paralleller til tiden under Den Kolde Krig, hvor Vesten og Sovjetunionen var på mere eller mindre konstant kollisionskurs.

Da udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i lighed med en række andre EU-lande i går valgte at udvise russiske diplomater, fik konflikten et nøk opad. I alt to diplomater udvises fra Danmark som reaktion på det opsigtsvækkende giftgasangreb, der 4. marts ramte den tidligere russiske dobbeltspion Sergei Skripal og hans datter i byen Salisbury i Storbritannien, hvor de fortsat er indlagt på hospitalet.

»Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at der er sket et giftgasangreb i Europa«, siger Anders Samuelsen.

Den danske udenrigsminister betegner beslutningen om at udvise diplomater som et »ekstraordinært skridt«. Det sker blandt andet med den begrundelse, at sidst Danmark udviste en diplomat fra Rusland, var i begyndelsen af 1990’erne, hvor der blot var tale om en enkelt.

Fra Ruslands side har man afvist at stå bag giftgasangrebet i den sydengelske by. Men den påstand får hårde ord med på vejen fra den danske udenrigsminister, der ikke kan se, at pilen peger på andre end Rusland. Særligt hæfter Anders Samuelsen sig ved briternes oplysning om, at angrebet er sket ved brug af den russisk udviklede nervegift Novichok. Det får med hans øjne russernes forklaringer til at fremstå »mere eller mindre fantasifulde«, »selvmodsigende« og som et forsøg på at lægge et »røgslør« hen over sagen.

»Vi betragter ikke disse forklaringer som troværdige«, siger Samuelsen.

I Folketinget erklærer såvel udenrigsordfører Søren Espersen (DF) som udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) sig tilfreds med, at Danmark sammen med andre lande svarer igen. Også selv om det nu medfører en russisk modreaktion.

Rusland svarer igen

Knap havde Danmark og en række andre EU-lande offentliggjort udvisningen af de russiske diplomater, før det russiske udenrigsministerium i Moskva protesterede på det kraftigste.

Ifølge Rusland har briterne aldrig haft til hensigt at kortlægge de faktiske omstændigheder i forbindelse med giftgasangrebet og gør sig dermed skyldige i en »fordomsfuld, forudindtaget og hyklerisk holdning«. På den baggrund varsler Rusland, at Danmark og de andre lande kan se frem til at få lignende behandling fra russisk side.

»Det siger sig selv, at denne uvenlige handling fra denne gruppe af lande ikke vil gå ubemærket, og vi vil reagere på det«, står der i udtalelsen fra det russiske udenrigsministerium.

Dermed tyder intet på en nedtrapning af konflikten med Rusland, der i forvejen er omfattet af økonomiske sanktioner fra EU's side. I lyset af hændelsen i Salisbury skal forholdet til Rusland diskuteres på et møde mellem EU-landenes udenrigsministre i næste måned. Også på et EU-topmøde mellem stats- og regeringscheferne i juni vil Rusland være på dagsordenen.