Arbejdsmarkedsforsker: »Big bang er aflyst. Nu får vi en aftale«

To sejrstaler

Med forligsmandens beslutning om at udskyde deadline i 14 dage, har parterne købt sig tid til at nå hinanden. Det er både godt og skidt, mener Flemming Ibsen:

»Det betyder, at der er masser af tid til at forhandle. De er ikke længere under tidspres. Det kan også være et problem, fordi tidspresset gør, at man skal indgå et forlig. Omvendt kan man sige, at de nu får god tid til at lave noget fornuftigt. Forligsmanden har udskudt konflikten, fordi hun er af den overbevisning, at parterne nu selv kan nå til en løsning«.

Men forhandlingerne er ikke færdige. Overrasker det dig, at de trækker sådan ud?

»Nej, for fagbevægelsen har gjort sit til, at det har været vanskeligt at nå en aftale. I den forstand at de har lavet en musketered på lærernes arbejdstidsaftale. Løhde har ikke gjort det lettere ved at angribe frokostpauserne og spille ud med, at arbejdstagerne skylder milliarder af kroner«, siger Flemming Ibsen.

»Så retorikken før forhandlingerne var fra begge sider voldsom. Det har mobiliseret en masse offentligt ansatte, som har følt en mangel på respekt og anerkendelse. Dertil har alle frustrationerne omkring besparelser i den offentlige sektor ikke gjort det lettere. Og endelig har fagbevægelsen mobiliseret voldsomt med historiens største tillidsmandsmøde i Fredericia. Det her var det store slag, og det skulle slås denne gang«.

Ibsen mener derfor også, at fagbevægelsen skal bruge et par dage på at tale baglandet til ro. Når det er lykkedes, kan begge parter gå ud med løftede arme.

Drejebogen er så godt som skrevet, siger Ibsen:

»For arbejdsgiverne bliver det noget med, at man fik, hvad man gik efter. Historisk store lønstigninger og en lovning på, at spørgsmålet om frokostpauser skal løses, samt at arbejdstidsaftalerne skal på plads for lærerne. Så kan de gå ud med en sejrstale«, siger Ibsen og tilføjer: