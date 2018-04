Justitsministeren vil rydde op i forvirring om PET-slettefrister Justitsministeren vil lægge pres på Rigsarkivet for at overtage resten af PET’s data, efter at han afgav urigtige oplysninger til Folketinget om sletning.

Inden for få uger skal PET levere en redegørelse til Folketingets Retsudvalg om efterretningstjenestens slettefrister, herunder hvor mange oplysninger der rent faktisk slettes. Når redegørelsen er oversendt, melder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sig klar til at diskutere, om slettereglerne skal ændres.

Udmeldingen kommer efter Politikens afsløringer om, at størstedelen af PET’s oplysninger ikke slettes, men overføres til Rigsarkivet eller et hidtil ukendt arkiv hos PET, hvor agenter fortsat kan få adgang.

At ’sletning’ i virkeligheden betyder ’flytning’, skyldes et krav i arkivloven om, at PET skal gemme sine oplysninger, så historikere i fremtiden kan tilgå dem.

FAKTA Ulogisk sletning PET skal slette irrelevante personfølsomme oplysninger, senest 15 år efter at de er indsamlet. Men i stedet overføres de til et andet arkiv, hvor PET stadig kan få adgang. PET kalder det logisk sletning. Arkivloven har siden 2013 givet PET ret til at gemme og tilgå følsomme oplysninger, som ifølge PET-loven skal slettes.

Men det har skabt unødig forvirring, ikke mindst hos ministeren selv, der afgav usande oplysninger om slettefristerne under et samråd 20. marts.

Ifølge to retseksperter misinformerede Søren Pape Poulsen i en sådan grad, at han har handlet i strid med ministeransvarlighedsloven, hvilket er strafbart.

»Den særlige ordning her, som jo hører til arkivloven, den kendte jeg ikke til under samrådet. Og det er klart, at havde jeg gjort det, så – selv om det ikke var det, samrådsspørgsmålet gik på – havde det været passende, at jeg havde nævnt det som en bemærkning til det. For at der ikke bliver misforståelse omkring det«, siger Søren Pape Poulsen og fortsætter:

»Derfor har jeg nu bedt PET om at komme med en orientering til retsudvalget for at få det her helt på plads omkring Rigsarkivet. For det er klart, at denne udfordring, vi nu står med omkring arkivloven, kan give et rodet billede, og det skal vi se at få gjort klart og få ryddet op i«.

»Det, vi taler om her, er jo, at der er oplysninger, der bliver gemt i Rigsarkivet til senere forskning og andre ting«.

Men det er ikke kun historikere, der bruger arkiverne til forskning. I visse tilfælde har PET gjort brug af de oplysninger, der er blevet i PET’s arkiv, til at ’genoplive’ sager, selv om oplysningerne ifølge PET-loven skulle være blevet slettet.

Jeg har bedt PET presse på hos Rigsarkivet for, at de gør sig i stand til at modtage alt materiale fra PET, så den her særlige ordning ikke længere er nødvendig Søren Pape, justitsminister

PET må beholde slettede oplysninger i sit eget arkiv, hvis de af »praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde« ikke kan overføres til Rigsarkivet. PET har over for Politiken forklaret, at »der arbejdes på at forbedre de sikkerhedsmæssige forhold hos Statens Arkiver, så overdragelsen af det resterende materiale kan ske hurtigst muligt«. Statens Arkiver skiftede i 2014 navn til Rigsarkivet.

PET har ikke ønsket at svare på, hvorfor arbejdet med at forbedre de sikkerhedsmæssige forhold endnu ikke er færdiggjort, selv om det er fem år siden, PET blev underlagt arkivloven.

Ingen hemmeligheder

Justitsministeren afviser at have vildledt Folketinget, eftersom han ikke selv kendte til arkivlovens betydning for slettefristerne, da han deltog i samrådet.

»Hvis du spørger mig, om jeg ville have beskrevet den her særlige ordning, hvis jeg kendte til den, er svaret ja. Og jeg er sådan set ærgerlig over, at jeg ikke kendte til den«, siger ministeren.

Søren Pape Poulsen vil nu presse på for, at Rigsarkivet kan overtage resten af PET-arkivet, der ifølge PET’s terminologi indeholder ’ logisk slettede’ oplysninger.