Her er 4 vigtige emner, Løkke og May skal tale om, når hun kommer på besøg i dag I dag skal Storbritanniens premierminister, Theresa May, og statsminister Lars Løkke Rasmussen diskutere Rusland og Brexit.

Den britiske premierminister Theresa May kommer til Danmark i dag, hvor hun skal holde et to timer langt møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

På dagsordenen vil blandt andet være briternes fremtid efter Brexit, handelskrigen mellem Kina og USA, og den russiske eksspion, som blev forgiftet på britisk grund i marts måned.

Her følger et overblik over de vigtigste spørgsmål, som skal drøftes på mødet.

Giftangrebet i Salisbury

Vesten har fået nok af Ruslands præsident Vladimir Putin.

Det udspringer især af, at den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julija er blevet forgiftet i den britiske by Salisbury.

Mens læger siden marts har forsøgt at holde de to ofre i live, er det kommet frem, at de blev forgiftet med den russiskudviklede nervegift novichok.

Mange nationer har som Storbritannien og Danmark som konsekvens valgt at udvise russiske diplomater, mens Rusland har svaret igen ved også at bede disse landes diplomater i Rusland om at pakke tasken og tage hjem.

Centralt er det, at der er uenighed om, hvorvidt Rusland står bag giftangrebet.

Efter angrebet var Theresa May hurtigt ude at sagde, at Rusland »højst sandsynligt« forsøgte at dræbe eksspionen.

Foto: Alexei Druzhinin/AP

Chefen for den russiske efterretningstjeneste SVR, Sergej Narysjkin har ifølge Ritzau sagt, at angrebet er en provokation, der er blevet »udtænkt af de britiske og amerikanske sikkerhedstjenester«.

Lars Løkke Rasmussen holder sig til briternes forklaring.

»Vi har holdt os orienteret via de kanaler, vi har. Der kan ikke gives en anden forklaring, end at det er Rusland, der har en finger med i spillet«, har statsministeren sagt til Ritzau.

Sikkert er det, at sagen om angrebet og forholdet til Rusland er på dagsordenen, når May og Løkke møder hinanden. Den er blandt de absolut vigtigste punkter at diskutere.

»Det er på tide, at Rusland lægger kursen om og viser respekt for de internationale regler og aftaler«, siger Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Nu siger briterne farvel og tak, EU

For næsten 2 år siden fandt den britiske folkeafstemning om et farvel til EU sted.

23. juni 2016 stemte 52 procent for, at briterne skulle forlade EU, mens 48 procent stemte for at blive.

Theresa May aktiverede Lissabon-traktatens artikel 50 i marts sidste år, og dermed blev den juridiske proces sat i gang med den britiske udtræden.

Nu, et år efter, har EU-Kommissionens chefforhandler Michel Barnier været i Danmark til et møde på Marienborg, hvor udenrigsministeren, fiskeriministeren og danske erhvervsfolk deltog.

Især landbruget og fiskeriet er bekymrede, fordi Danmark eksporterer mange varer til Storbritannien.

Chefforhandleren lyttede til de danske bekymringer, og Lars Løkke Rasmussen var ifølge Altinget optimistisk efter mødet.

»Jeg er glad for, at han har besøgt Danmark og har taget sig tid til at besøge Europaudvalget og møde op her med fagforeningsledere og erhvervsfolk for at få et tæt indblik i, hvad Danmarks særlige interesser er«, sagde statsministeren.

Forhandlingerne foregår mellem EU-Kommissionen og Storbritannien – ikke direkte mellem de 27 EU-lande og Storbritannien.

EU og Storbritannien er med Michel Barniers ord blevet enige om »en stor del« af en aftale om en overgangsperiode, når briterne forlader EU i marts 2019.

Mays store hovedpine er, om briterne også kan forhandle ordentlige vilkår på plads, når de rent faktisk træder ud af EU.

Kina og USA's handelskrig bekymrer

Storbritannien og Rusland er ikke alene om at være i karambolage med hinanden.

USA’s præsident, Donald Trump, varslede allerede under sin valgkamp en hårdere linje over for Kina, og nu sætter han for alvor handling bag ordene.