Kovending i S: Bakker op om tolkegebyr i sundhedsvæsenet

Socialdemokratiet vil stemme for regeringens forslag om at indføre brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet.

Det skriver Altinget.

Regeringen lægger op til et gebyr på tolkning for personer, der har været i Danmark i mere end tre år.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) har tidligere været stærk kritiker af forslaget, men nu har han skiftet holdning.

»Det er uholdbart, at man kommer til Danmark og bor her i mange år uden at tilegne sig det danske sprog. Det har simpelthen så mange negative konsekvenser i forhold til at blive en del af det danske samfund«, siger Flemming Møller Mortensen til Altinget.

Læger, sygeplejersker, patienter og Danske Regioner har rettet en skarp kritik af lovforslaget.

De påpeger, at lovforslaget øger uligheden og i værste fald kan skade patientsikkerheden.

I 2011 afskaffede SRSF-regeringen et lignende tolkegebyr, der var blevet indført af den tidligere VK-regering.

Men nu vil Socialdemokratiet genindføre det.

»Socialdemokratiet går generelt ikke ind for brugerbetaling, men vi går ind for, at vi skal bruge vores sundhedsressourcer på den bedst mulige måde«, siger Flemming Møller Mortensen.

Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) mener modsat partifælle Flemming Møller Mortensen, at et tolkegebyr i sundhedsvæsenet er en dårlig idé.

»Jeg er enig i, at man skal lære dansk, når man kommer til Danmark, men øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet går jeg ikke ind for«, siger Sophie Hæstorp Andersen til Altinget.

Hun ærgrer sig over, at hendes partikolleger på Christiansborg har skiftet kurs.

»Det er brandærgerligt, for det mudrer billedet af, at vi i Socialdemokratiet går ind for fri og lige adgang til sundhed«.

SF og Enhedslisten kritiserer også kursskiftet fra Socialdemokratiet.

»Man skal ikke straffe folk, der ikke har lært det danske sprog godt nok til at indgå i en lægekonsultation, ved at forringe deres mulighed for at bruge det danske sundhedsvæsen«, siger sundhedsordfører for Enhedslisten Stine Brix til Altinget.

ritzau