Pape blødte sin erklæring markant op for at få alle lande om bord Den hårde kritik af Danmarks oprindelige udkast til en København-erklæring for menneskerettighedsdomstolen er stilnet noget af med den endelige aftale. Ifølge professor vil den dog få stor betydning.

Da justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fredag formiddag efter knap et halvt års formandskab for Europarådet kunne meddele, at »Danmark har sikret en historisk aftale« med den såkaldte ’København-erklæring’, lagde han ikke skjul på, at erklæringen ser anderledes ud end det oprindelige udkast fra februar.

»Hvis man spiller ud med det, der skal være kompromiset, så er man da sikker på, at man får en dårlig aftale. Derfor spillede vi selvfølgelig ud med noget lidt mere offensivt«, lød det fra Pape.

Og spørger man nogle af de hårdeste kritikere, der tilbage i februar frygtede, at Danmark var i gang med et fuldtonet angreb på menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, er kritikken da også blødt op.

»Heldigvis er de mest drastiske forslag nu afværget, og Europarådets medlemsstater har klart signaleret, at de tværtimod bakker fuldt og helt op om domstolen«, siger generalsekretær i Amnesty International Trine Christensen.

Ed Bates, der forsker i området på University of Leicester, kalder i et blogindlæg den endelige erklæring »ballanceret« og »meget forskellig« fra det første udkast.

København-erklæringen, der blev enstemmigt vedtaget af Europarådets 47 lande, understreger ikke mindst det såkaldte subsidiaritetsprincip. Princippet handler om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal være tilbageholdende med at omgøre nationale domstoles afgørelser, hvis de har foretaget en rimelig sagsbehandling. Selv om det princip ikke er nyt, har der været usikkerhed om, i hvor høj grad det var slået igennem – og ikke mindst om det gjaldt hos alle 47 dommere ved menneskerettighedsdomstolen. Eksempelvis i sager om udvisning af kriminelle udlændinge.

Stor betydning

Men selvom den endelige erklæring altså er knap så markant som det oprindelige udkast, mener juraprofessor og leder af Center for International Courts på Københavns Universitet Mikael Rask Madsen, at erklæringen er betydningsfuld.

»Erklæringen betyder, at der nu er et samlet europæisk program for menneskerettighedsdomstolen. Før har det stået uklart, hvor man ville hen med subsidiaritet. Nu står det lysende klart, at det er den vej, man går, og det er det, man skal forvente, når man tager til Strasbourg med en sag«, siger han.

I det oprindelige udkast var det eksempelvis udpenslet, at særligt i forhold til asyl- og immigrantsager skulle menneskerettighedsdomstolen vige tilbage, men den formulering fik både andre lande, udenlandske forskere og interesseorganisationer på barrikaderne. Blandt andre professor Philip Leach fra Middlesex University, der tilbage i februar betegnede udkastet som »en ulv i fåreklæder«, der ville undergrave menneskerettighedsdomstolens uafhængighed. Stillet over for den nye erklæring lyder det nu fra Leach, at Danmark har taget bestik af den massive kritik.

»Og de værste elementer i udkastet er blevet fjernet. Alligevel er det ærgerligt, at processen blev en øvelse i at begrænse skaderne i stedet for at styrke menneskeretsbeskyttelse i Europa«, mener han.

Frygt for ytringsfrihed

Også en række lande var stærkt kritiske over for det oprindelige udkast, som ifølge Sverige potentielt kunne undergrave menneskeretssystemet. Men selv Sverige har rost den endelige version.

Det mest omdiskuterede punkt i den endelige erklæring er nummer 28, der understreger, at særligt i sager om retten til familieliv, religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed skal menneskerettighedsdomstolen være tilbageholdende med at underkende nationale domstole.

Det får Enhedslisten til at kalde erklæringen et potentielt angreb på eksempelvis ytringsfriheden, men det afviser både professor Mikael Rask Madsen samt direktør på Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.

»Det mener jeg er helt forkert«, siger Christoffersen, der peger på at netop de nævnte rettigheder er dem, hvor subsidiaritetsprincippet er mest naturligt at bruge i forhold til hvordan menneskerettighedskonventionen er formuleret.