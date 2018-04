S vil igen have Jeppe Kofod som spidskandidat ved EU-valget Jeppe Kofod håber, at Socialdemokratiet genvinder positionen som det største parti ved EU-valget næste år.

EU-parlamentariker Jeppe Kofod skal være spidskandidat for Socialdemokratiet ved valget til Europa-Parlamentet i maj næste år.

Det indstiller partiets hovedbestyrelse mandag enstemmigt på et møde i København.

Partiets kongres, der mødes i september, træffer den endelige beslutning.

Den 44-årige Jeppe Kofod siger, at han går til valg på kampen mod skatteunddragelse, løndumping på arbejdsmarkedet og ukontrollerede migrations- og flygtningestrømme til Europa.

Han går også til valg på en aktiv udenrigspolitik, der dæmmer op for trusler udefra, og for grøn omstilling.

»Vi er ikke blege for at sige, at vi er tilhængere af EU-samarbejdet«, siger Kofod.

»Men der er også ting, der skal laves om«, siger han.

170.000 stemmer i 2014

Jeppe Kofod var også spidskandidat ved det seneste EU-parlamentsvalg i 2014.

Dengang blev han nummer to af alle kandidater med 170.000 personlige stemmer.

Socialdemokratiet blev samtidig det næststørste parti med tre mandater.

Det var efter Dansk Folkeparti, der vandt med fire mandater efter et kanonvalg til Morten Messerschmidt.

Jeppe Kofod satser nu på, at Socialdemokratiet genvinder positionen som det største parti ved valget til Europa-Parlamentet næste år.

»Vi vil gerne blive det største og stærkeste parti, ligesom vi er i Folketinget«, siger Kofod.

»Det tror jeg godt, vi kan«, siger han.

Jeppe Kofod er en af næstformændene i den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet.

Han er med i spidsen for parlamentets særlige skattesnydsudvalg, der bekæmper økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og hvidvask af penge.

Desuden er han næstformand for Europa-Parlamentets delegation for forbindelserne til USA og medlem af udvalget for industri, forskning og energi.

Ved det kommende EU-valg får Danmark 14 mandater i stedet for de 13, der er i dag.

Det skyldes en omfordeling af pladserne som følge af den britiske exit fra EU.

Valget til Europa-Parlamentet skal i de 27 lande, der fortsætter i EU, holdes mellem torsdag 23. og søndag 26. maj 2019.

