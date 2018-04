Billigere strøm og flere havvindmøller: Her er regeringens energiudspil Regeringens har fremlagt et energiudspil med initiativer for 15 milliarder kroner frem mod 2030. Få et overblik her.

Det handler om klimaet, en mindre elregning og initiativer for milliarder af kroner i regeringens nye energiudspil.

Hele fire ministre troppede op i klokken 10 op i Statsministeriets for at løfte sløret for udspillet med navnet 'Energi – til et grønt Danmark'.

Her får du et overblik over nogle af de mest markante elementer i udspillet, der rummer initiativer for i alt 15 milliarder kroner.

Lavere el-afgift

Du kan se frem til en lavere el-regning. Regeringen vil sænke el-afgiften med 25 øre – fra 91 øre til 66 øre per kilowatt-time.

Det svarer til, at en husstand med to voksne og to børn i et hus på 150 kvadratmeter (årligt forbrug på 4.000 kilowatt-timer) sparer cirka 1.000 kroner på el-regningen hvert år.

En sænkelse af den almindelige el-afgift skaber ikke udelt begejstring på Christiansborg, hvor flere partier frygter, at det vil få el-forbruget til stige.

Lavere el-varme-afgift

Til gengæld tager alle partier godt imod regeringens plan om at sænke afgiften på el-varme fra 25 øre til 15 øre per kilowatt-time. Det er i forvejen besluttet, at afgiften sænkes fra 40 øre til 25 øre fra 1. maj 2018.

Hvis man lægger lempelsen af el-afgiften sammen med lempelse af el-varmeafgiften, så betyder det en lempelse på cirka 3,5 milliarder i 2025.

Mere vedvarende energi

Regeringen vil opføre den hidtil største vindmøllepark på havet med en størrelse på op til 800 megawatt, der kan levere grøn strøm til cirka 800.000 husstande.

I 2021 afgøres det ved hjælp af et udbud, hvem der skal bygge parken, der skal sættes i drift i perioden 2024 til 2027.

Regeringen forventer, at det vil koste 3,7 milliarder kroner i støtte at få opført den store havvindmøllepark.

Regeringen afsætter også 4,2 milliarder kroner til åbne udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris. Både Det Konservative Folkeparti og oppositionspartierne mener dog, at regeringen allerede bør lægge sig fast på, at der skal bygges tre havvindmølleparker frem til 2030.

Regeringen vil også sætte en ny retning mod et mere markedsbaseret energisystem. Støttesystemet for vedvarende energi skal forenkles, så man går fra 35 forskellige støtteformer til mellem 4 og 6 ordninger. Det gennemsnitlige støtteniveau forventes at gå fra cikra 22 øre per kilowatttime til cirka 10 øre per kilowatttime.

Fra 2025 afsættes en reserve på 500 millioner kroner årligt, så der også efter 2024 kan igangsættes nye indsatser, hvis det viser sig nødvendigt for at nå regeringen mål om, at mindst halvdelen af al energi i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder.

Biogas

Der afsættes en pulje på 4 mia. kr. til at udbygge vores produktion af grøn biogas.

Energibesparelser

Et af de helt store lobbyslagsmål mellem erhvervslivet og regeringen forud for udspillet har været energibesparelsesindsatsen. Store danske virksomheder som Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool har kæmpet for, at energieffektivitet står højt på regeringens dagsorden. Men regeringen vil holde sig til EU's minimumskrav om energibesparelser på 1,5 procent og sløjfer den kritiserede energispareordning fra 2020, der erstattes med en ny udbudspulje på 400 millioner kroner årligt i tilskud til energieffektiviseringer i perioden 2021-2024. At puljen målrettes procesenergi i erhvervene, hvor der er markant større besparelseseffekt for pengene.

Overskudsvarme

Når cementproducenten Aalborg Portland og andre virksomheder sætter gang i deres produktion, så har de ofte en masse varme til overs. Den kan bruges i fjernvarmesystemet.

Flere virksomheder har plæderet for, at afgiften på overskudsvarme skal afskaffes. Sådan bliver det ikke. Men regeringen afsætter en pulje på 100 millioner kroner til at fremme brugen af overskudsvarme.

Forskning