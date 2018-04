Hjemme på matriklen: Her er, hvad regeringens energi-udspil betyder for dig Nyt energiudspil skal gøre det attraktivt at vælge grønne løsninger. El og elvarme skal være billigere. Til gengæld kan du ikke længere få tilskud til grøn renovering af din bolig.

Ud med oliefyret og ind med varmepumpen.

En del af regeringens udspil til ny energipolitik retter sig direkte mod forbrugerne og handler om at få os til at bruge mere grøn energi og mindre klimabelastende.

Fremover skal det kun koste forbrugerne 15 øre per kilowatt-time i elvarmeafgift i stedet for den eksisterende pris på 30 øre. Den generelle elafgift sænkes fra 91 øre til 66 øre.

Det betyder ifølge regeringen, at man i et parcelhus på 140 kvadratmeter med el-radiatorer vil spare cirka 2.850 kroner på elregningen årligt. Har man en varmepumpe vil lettelsen være på 1.400 kroner årligt.

I dag har cirka 128.000 husstande el-radiatorer og cirka 80.000 har varmepumper, viser en opgørelse fra Dansk Energi.

Her er administrerende direktør Lars Aagaard glad for, at elforbrugerne ikke er »blevet efterladt på perronen« som ved de forrige energi-udspil:

»Det er et afgørende nybrud, at elforbrugerne ikke behøver at sidde og ryste i bukserne over, hvilke nye skatter der følger med. Det betyder en lavere elregning og flere penge til familierne. Får vi flere penge mellem hænderne, kommer det til gode, når vi skal træffe forbrugsvalg og eksempelvis vælger varmepumpen over oliefyret, fordi det giver mening rent økonomisk«.

Men i Det Økologiske Råd tvivler de stærkt på, at udspillet vil trække forbrugernes adfærd i mere grøn retning.

»Ved at gøre el billigere, mindsker man motivationen til at spare. Hvis en familie står og skal købe ny cirkulationspumpe, bliver det mindre attraktivt at købe den mest energibesparende, fordi den på grund af merprisen er længere tid om at blive tjent hjem«, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Christian Ege medgiver dog, at det kan være svært at spå om, hvordan danskerne vil reagere på den lavere afgift.

»Men vi ved af erfaring, at mennesker reagerer på priser. Når noget bliver billigere, køber man mere af det, og det samme kan meget vel gælde el«, siger han.

Grøn lokkemad

På trods af at danskerne traditionelt tænker meget over, hvor meget el vi bruger og husker at slukke lyset, ser Kenneth Bernard Karlsson, gruppeleder på Danmarks Tekniske Universitet, også en risiko for øget elforbrug. Og det kan have konsekvenser.

Men vi ved af erfaring, at mennesker reagerer på priser. Når noget bliver billigere, køber man mere af det, og det samme kan meget vel gælde el Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd

»Hvis der kommer en reaktion på den sænkede elafgift, hvor man bliver mere sløset med sit elforbrug, vil vi på kort sigt se en stigning i CO2-udledningen. Al ekstra udledning er et skridt i den forkerte retning, fordi det gør det sværere at nå de globale målsætninger«, siger han.

Mens øget CO2-udledning potentielt kan følge med afgiftslettelserne, er der dog også grøn lokkemad til forbrugerne. Særligt i de cirka 280.000 husstande, der opvarmer boligen med olie- eller gasfyr.

»Hvis man allerede har olie- eller gasfyr, ville det bedste og billigste over tid være at skifte til varmepumpe. Derfor kan vi håbe, at det her giver borgere incitament til at skifte over til varmepumperne«, siger Kenneth Bernard Karlsson.

Slut med tilskud

I energi-udspillet vil regeringen også sløjfe energispare-ordningen, der hidtil har givet forbrugeren mulighed for at få tilskud til grøn energirenovering.