Mette Frederiksens 1. maj tale

Mette Frederiksen

I sin tale 1. maj vil S-formand Mette Frederiksen fokusere på 3 ting.

Den danske model:Mette Frederiksen vil reflektere over de seneste ugers forhandlinger og understrege vigtigheden af at justere den danske model.

Erhvervsskoler: Det er forventningen, at Mette Frederiksen vil bruge sin taletid til at kritisere regeringen for at spare på erhvervsskolerne.

Udlændinge: Mette Frederiksen har

fortsat brug for at signalere, at hun er fortaler for en stram udlændingepolitik. 1. maj er en god anledning.

