SF vil hæve lediges dagpenge for 800 millioner kroner Arbejdsløse skal i de første to måneder have op til 25 procent mere i dagpenge, foreslår SF. S og DF er positive, mens Venstre afviser forslaget.

Det økonomiske sikkerhedsnet skal være større for borgere, der ender på dagpenge.

Det mener SF, der på arbejderbevægelsens internationale kampdag foreslår at »forbedre« dagpengedækningen.

Partiet ønsker, at borgere får op til 25 procent højere dagpenge i de første to måneder, hvor de er arbejdsløse.

Eksempelvis skal de, der fik mellem 29.000 og 50.000 kroner i månedsløn, have udbetalt 23.300 kroner i dagpenge i de to måneder, ikke 18.600 kroner som i dag. Kravet er dog, at de har været på arbejdsmarkedet i fire ud af de seneste fem år.

»Det solidariske i a-kasse-systemet er simpelthen så godt, at det skal vi have mere af«, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr. Men, tilføjer hun: »Hvis man lige pludselig oplever, at man ikke får noget ud af at betale til en a-kasse, fordi man meget sjældent er arbejdsløs, kan vi risikere, at folk melder sig helt ud af a-kasse-systemet, fordi ydelsen er blevet så lille. Det er vi bekymrede for«.

Dagpenge, der også bliver kaldt arbejdsløshedspenge, er en ydelse, som ledige medlemmer af en a-kasse kan få udbetalt. Men siden 90’erne har dagpengesystemet været under pres, mener SF.

Dagpengeperioden var frem til 1993 ubegrænset, men blev derefter sat ned. Først til syv år, så fem år, dernæst fire år for til sidst at blive halveret til to år.

Perioden blev sidst reduceret i 2010. Det skete med en dagpengereform, som Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre stemte for, mens Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte imod.

Ud over den kortere dagpengeperiode mener SF, at dagpengesystemet risikerer at blive udhulet, fordi den såkaldte dagpengedækning er blevet »forringet«.

Partiet henviser til en rapport fra Danske Sundhedsorganisationers A-Kasse (DSA) og tænketanken Cevea.

Den viser, at ledige i 2014 modtog dagpenge svarende til halvdelen af deres månedsløn. Det er en tilbagegang sammenlignet med 1995, hvor modtagerne fik dagpenge, der dækkede næsten to tredjedele af deres månedsløn.

»Det danske dagpengesystem er blevet svækket«, konkluderer rapporten.

Blandet opbakning på Borgen

Debatten om, at dagpengesystemet er blevet udhulet, genkender Socialdemokratiet. Partiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, siger, at SF’s udspil indeholder »spændende forslag«, men vil ikke slynge ud, om socialdemokraterne vil lægge stemmer til forslaget.

Det er kun 1. maj en gang om året, og der vil SF nu prøve at score nogle billige point Hans Andersen, Venstres beskæftigelsesordfører

Det begrunder han med, at den daværende Venstre-regering i 2015 blev enig med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en ny dagpengereform. Siden reformen trådte i kraft sidste år, har den skullet sikre, at en måneds arbejde udløser to måneder med ret til dagpenge.

»Den reform har sådan set kun været i gang i et års tid, og derfor er det vigtigt for os at få den implementeret ordentligt og se, hvad der er op og ned«, siger han.