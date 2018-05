Portræt: Tommy Ahlers som minister indvarsler et opgør med teknologiforskrækkelsen Mange er overraskede over den nye uddannelses- og forskningsminister. Men en forsker og folk tæt på Tommy Ahlers ser hans udnævnelse som en ny forståelse i dansk politik om, at teknologiens fremmarch er uundgåelig, så vi bør omfavne den.

Ordet ’overraskelse’ var overalt, da iværksætteren Tommy Ahlers i sidste uge blev præsenteret som ny minister for uddannelse og forskning.

Tommy Ahlers’ personlige formue og hans deltagelse i DR-programmet ’Løvens hule’ blev fremhævet, men flere politiske kommentatorer var målløse over valget.

»Der er ikke en eneste politisk iagttager, der havde forestillet sig det. Jeg havde bestemt ikke«, sagde Altingets politiske kommentator Erik Holstein til Ritzau.

Jeg drømmer om, at Tommy putter kunstig intelligens på velfærdsmodellen Morten Lund, serieinvestor

Få har imidlertid fokuseret på, hvad det betyder, at Danmark nu får en minister, der er et navn i den globale techbranche. Betydningen er ellers åbenlyst en del af en større bevægelse, vurderer en forsker.

»Sidste år fik Danmark først en særlig techambassadør, så teknologi fremover tænkes sammen med landets udenrigspolitik. Siden kom Disruptionrådet. Nu får teknologi en plads helt tæt på magten, midt i regeringen, med Tommy Ahlers som minister. Det undrer mig, at ingen har fokuseret på det«, siger Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer ved CBS.

Blå bog Tommy Ahlers Født 18. november 1975 i København. Opvokset i Agerskov i Sønderjylland. Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2000. 2001-2005: Strategikonsulent, McKinsey. 2005: Stifter onlinetjenesten Zyb, som i 2008 blev solgt til Vodafone for 240 millioner kroner. 2010: Investor og direktør i techfirmaet Podio, som i 2012 blev solgt til Citrix for 330 millioner kroner. 2017: Med i Disruptionrådet og Iværksætterpanelet, begge nedsat af regeringen. 2018: Uddannelses- og forskningsminister for Venstre. Vis mere

At teknologi bevæger sig ind i centrum af politik, er naturligt, vurderer Flyverbom. Digitalisering udgør i dag en vigtig del af infrastrukturen i både det offentlige og det private. Det gør det ekstra interessant, påpeger professoren, om Tommy Ahlers vil tage en forsigtig tilgang til teknologiens rolle – eller om han vil trække samfundet i retning af at indføre ny teknologi hurtigere med de muligheder og problemer, det kan medføre.

Ahlers’ fornemmelse for teknologi

Når man taler med folk tæt på Tommy Ahlers, tyder meget på det sidste. Flere peger på, at Tommy Ahlers længe har haft en glødende interesse for politik. At han vil kunne udbrede en forståelse af, at teknologiske landvindinger vil komme hurtigere, end mange tror, og at vi som samfund bør få det bedste ud af dem.

Tommy Ahlers’ ven og kollega Kasper Hulthin forstår godt, at medierne hidtil har interesseret sig mest for Ahlers’ succes med at udvikle og sælge onlinetjenesten Zyb og projektværktøjet Podio, som Hulthin var medstifter af. Tilsammen blev de to techvirksomheder solgt for over en halv milliard kroner.

Men ligesom Flyverbom mener Hulthin, at det vigtigste ved Tommy Ahlers’ succes som tech-iværksætter og investor er blevet overset:

»Tommy forstår de dynamikker, der driver fremtiden, og her tænker jeg naturligvis særligt på teknologi«, siger Kasper Hulthin, som i dag står i spidsen for virksomheden Peakon, hvor Tommy Ahlers var bestyrelsesformand indtil sin ministerudnævnelse.

Ahlers’ forståelse kan ændre Danmarks måde at håndtere teknologi på, mener Karim Ben M’barek, der er stifter af og direktør i virksomheden Washa, hvor Tommy Ahlers har været aktiv investor siden 2015.

»Jeg tror, at Tommy vil gå den vej, at vi ikke skal være bange for teknologi. At vi skal have teknologi, og vi skal have mere af det. De teknologiske fremskridt kommer uanset hvad, og hvis vi bruger dem rigtigt, kan de gøre livet så meget lettere for os«, siger han.

Serieinvestoren Morten Lund var med til at rejse penge til onlinetjenesten Zyb, som Tommy Ahlers startede i 2005. Han håber, at Ahlers som politiker vil benytte sig af metoder i lighed med logistikselskabet Uber, der bruger avanceret teknologi til at forbedre brugeroplevelsen.

»Jeg drømmer om, at Tommy putter kunstig intelligens på velfærdsmodellen. Så vil man kunne måle på samfundet, ligesom man gør på en Uber-tur, og finde hullerne i suppen, så vi kan gøre det endnu bedre«, siger Morten Lund.

Han mener, at netop posten som uddannelses- og forskningsminister er der, hvor Tommy Ahlers kan bruge sin tilgang til teknologi bedst.

Enorme forandringer

»Jeg tror virkelig, at det danske samfund kan blive bedre med et menneske som Tommy i spidsen for noget af det vigtigste overhovedet – uddannelse – i en tid, hvor alt kommer til at forandre sig hver femte år«, siger Morten Lund.

Det med at alt kommer til at forandre sig hvert femte år, skal her forstås bogstaveligt.

»Jeg tror for eksempel på, at energi bliver gratis inden for fem år«, siger Morten Lund og fortsætter:

»Hvad sker der så med samfundet, og hvilke uddannelser og kompetencer får vi brug for, hvis energi pludselig bliver gratis? Der er det helt rigtigt set, at vi skal sætte dem til at arbejde med det, som er bedst til at absorbere enorme mængder af information. Og det er Tommy«.

Ideen om, at energi bliver gratis inden længe, virker måske lige lovlig fantasifuld for nogle, men for Tommy Ahlers er tanken ikke fremmed. Ideen bygger på, at Solen sender ekstremt meget mere energi mod Jorden, end Jordens befolkning nogensinde vil kunne bruge. Hvis man med ny teknologi kan opfange den energi, vil alle energiproblemer blive løst.

Tommy Ahlers kom selv ind på netop det scenarie, da han i 2015 deltog i programmet ’Elektronista’ på Radio24syv. Her fortalte han om tankegangen bag et kursus, han havde taget på den teknologioptimistiske tænketank Singularity University i Californien: at få mennesker til at tro på det utopiske:

»Hvis jeg tror på, at jeg kan lave en effektiv solcelle, der kan sidde på enhver bil og ethvert hustag og ikke være grim og fange solen på en effektiv måde, så jeg kan løse verdens energiproblemer – så kan det lade sig gøre at komme derhen. Hvis jeg derimod ikke tror på det, så tager det rigtig lang tid at komme derhen«, sagde Tommy Ahlers.

Han understregede, at han har en naturlig skepsis over for, hvad Singularity Universitys undervisere siger. Ahlers beskrev tankegangen som en »ekstrem vækstreligion, som også kan være farlig«, og at man »skal trække momsen fra på det, de siger«.