Gade erklærer sig »lodret uenig« med partifælle om EU-visioner Et år før valget til Europa-Parlamentet lægger Venstres Søren Gade i en tv-debat afstand til partifællen Morten Løkkegaard, som går efter partiets spidskandidatur.

Venstre-profilen Søren Gade erklærer sig nu fundamentalt uenig i en central udtalelse i EU-debatten fra sin partikollega Morten Løkkegaard.

Da Europa-Parlamentet sidste år skulle finde en ny formand, pegede Morten Løkkegaard på formanden for den liberale Alde-gruppe, Guy Verhofstadt, som den bedste kandidat og tilføjede, at »han er den, der har de klareste visioner for Europa« blandt de mulige formandsemner.

Guy Verhofstadt er kendt for åbent at tale om et mere føderalt EU, og da Løkkegaards støtte til formanden for Venstres egen europæiske gruppe i aftes blev bragt op i debatprogrammet ’Krydsfelt’ på TV Midtvest, brød Søren Gade af egen kraft ind og lagde afstand til sin partifælle:

»Der er jeg lodret uenig«, sagde Søren Gade.

Værten på programmet bed straks mærke i meldingen og vendte tilbage til den tidligere Venstre-minister, der nu stiller op til Europa-Parlamentet på samme liste som Morten Løkkegaard.

Jeg skal da lige have et mysterium opklaret her: Er du lodret uenig med Morten Løkkegaard i de EU-ting, han siger?

»Jamen altså, i forhold til det med Verhofstadt og det her med at sidde i en gruppe, som er imod ... altså er føderalister. Altså at være føderal, det betyder, at nationalstaten skal fylde mindre«, svarede Gade, inden værten afbrød ham.

Søren Gade svarede samtidig »nej« til, at han som Venstre-mand ønsker »mere EU«.

»Ideen om at overføre flere kompetencer til Bruxelles er jeg meget skeptisk over for«, sagde Søren under debatten.

Løkkegaard: Jeg er ikke føderalist

Udtalelsen kommer, kort efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sidste uge benyttede Europadagen som en anledning til at holde en tale, hvor han gjorde det klart, at han mener, at der er behov for at tale EU op. Han erkendte samtidig, at Venstre og flere andre partier de seneste år har bidraget til at fremhæve de negative elementer af det danske EU-medlemskab.

Søren Gades udtalelser i tv-debatten gjorde så stort et indtryk på tv-værten, at han undervejs spurgte Søren Gade, om han hellere ville placeres på den EU-kritiske side af debatbordet i selskab med Dansk Folkepartis Anders Vistisen og Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Det svarede Gade ikke klart på. I stedet konstaterede han blot, hvad han oplever, når han bevæger sig rundt i landet.

»Hvis man en gang imellem færdes rundt omkring i Danmark, og det gør jeg rent faktisk – det har jeg gjort som gruppeformand indtil i forgårs – så vil man faktisk få et indtryk af, hvad der optager folk. Det, der optager folk, er sikkerhed, det er vores grænser, det er migration, og så er det det her med ikke at få en social union, ikke at undergrave de rettigheder, som kassedamen ude i Netto mener at have«, sagde Søren Gade.

Morten Løkkegaard har ikke set udsendelsen fra TV Midtvest.

Over for Politiken pointerer Venstre-manden, hvordan han adskillige gange har gjort det klart, at han er imod føderalisme og ikke deler Guy Verhofstadts visioner for EU på det punkt.

Adspurgt om Søren Gade ikke er klar over det, svarer Morten Løkkegaard:

»Det må du spørge Søren Gade om«.

Tumultarisk historik

Venstre arbejder i øjeblikket på et valgoplæg forud for næste års valg til Europa-Parlamentet, hvor Morten Løkkegaard går efter at blive spidskandidat.