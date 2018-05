Siden Uffe Ellemann-Jensen i 1990’erne luftede sine EU-sokker, har Venstres EU-kurs slingret. Nu er der igen plads til at tale unionen op.

Et af de fire forbehold er forsvarsforbeholdet. Konkret betyder det bl.a.:

Claus Hjort vil af med forsvarsforbeholdet og tale EU op: »Jeg har ikke holdt fanen højt som Uffe. Men nu retter jeg ind« Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil gøre op med forsvarsforbeholdet. Uden at tale om en folkeafstemning. Han erkender, at han selv har fokuseret for meget på EU’s negative sider.