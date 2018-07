Pia Kjærsgaard til modangreb efter boykot: »Partier på Island er direkte uopdragne« Formanden for Folketinget rystet over kritik fra islandske socialdemokrater: »Havde det været Mette Frederiksen, var det ikke sket, for hun mener jo nærmest det samme som mig«.

De islandske socialdemokrater og det islandske parti Piraterne er direkte uopdragne.

Sådan lyder modangrebet fra formanden for Folketinget, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, efter at hun i går blev mødt med både boykot og hårde ord om hendes udlændingepolitiske standpunkter, da hun skulle holde tale i det islandske parlament, Altinget, i anledning af 100-året for, at Island erklærede sig om suveræn stat.

»Jeg kom til Island i min egenskab af formand for Folketinget og for at repræsenterer Danmark på en festdag for Island og holde en tale blottet for partipolitik, og så kommer der alle de elendige bemærkninger om mig, som jo dermed rammer hele Danmark. Det er hovedrystende«, siger Pia Kjærsgaard.

Had mod udlændinge

I forbindelse med at Pia Kjærsgaard skulle holde tale på Altingets 1000 år gamle oprindelige placering på Tingvall-slettet uden for Reykjavik kaldte formanden for Islands socialdemokratiske parti, Logi Einarsson, det »beklageligt, at en af de fremmeste repræsentanter for had mod udlændinge i Europa skal have lov at komme på talerstolen på denne vigtige dag«.

Et medlem af hans partis gruppe i Altinget udvandrede i protest, da Pia Kjærsgaard talte under festlighederne.

Piratpartiet - som er landets tredjestørste parti - havde på forhånd varskoet om, at de helt ville boykotte arrangementet.

Piraterne »ønsker ikke at give Pia Kjærsgaard legitimitet på grund af hendes og Dansk Folkepartis indvandringsfjendtlige holdninger«, som partiets parlamentariske formand, Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, har udtrykt det.

Ligegyldige pirater

Pia Kjærsgaard kalder Piratpartiet for et »ligegyldigt parti«, men hun er skuffet over socialdemokraterne på Island, som hun mener er meget verdensfjerne.

»Ved de overhovedet, hvad der foregår i deres søsterpartier ude i verden. Havde det været Mette Frederiksen, var det i hvert fald ikke sket, for hun mener jo nogenlunde det samme som mig« , lyder det fra Pia Kjærsgaard.

Folketingets formand oplevede under selve ceremonien på Tingvallasletten slet ikke, at der var islændinge med kolde skuldre vendte mod hende.

»Stemningen under hele arrangementet var virkelig god. Der var ingen demonstrationer, men da jeg så Politikens historie og er blevet ringet op siden af pressen, der ønsker en sensation, må jeg bare sige: Hold da op, hvad sker der omkring mig?«.

En række islandske medier beskæftigede sig allerede i går på fremtrædende plads med de politikere, fagforeningsfolk og kulturpersonligheder, der med forskellige argumentation har ment, at det ikke var passende, at netop Pia Kjærsgaard skulle repræsentere Danmark i forbindelse med 100-året.

Udemokratisk

Pia Kjærsgaard oplyser i telefonen fra Island, at formanden for Altinget, Steingrímur J. Sigfússon, vil komme med en officiel beklagelse over, at partier i Island aktionerer mod Pia Kjærsgaard politiske standpunkter, når hun er ude som officiel repræsentant for Danmark.

Pia Kjærsgaard, er det ikke socialdemokraternes og piraternes demokratiske ret at demonstrere deres standpunkter - i særdeleshed når du optræder i verdens formentlig ældste demokratiske parlament?

»Det er bare ikke særlig demokratisk at gøre det mod én, der er inviteret i en helt anden egenskab. Der må være pubertetsproblemer i Piratpartiet, og socialdemokraterne på Island kan tydeligvis ikke finde deres egne ben. Men de bør holde deres galde for dem selv i en sammenhæng som denne her«.

Meget tyder på, at det hele var en intern politisk markering, mener Pia Kjærsgaard.

»Men hvorfor skal jeg bøde for det?«, siger hun og oplyser, at hun aldrig før i sin rolle som dansk parlamentsformand er blevet mødt med åbenlys og erklæret boykot fra demokratisk valgte politiske partier.