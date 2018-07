Karsten Hønge vil i EU-parlamentet: »Mon ikke bare jeg skal være mig, hvis jeg bliver valgt? Tillidsmand for dem, der er i klemme« SF’s politiske ordfører stiller op til EU-Parlamentet i parløb med Margrete Auken. Men han stiller også op til Folketinget.

Når SF’ politiske ordfører, Karsten Hønge, nu melder sig som kandidat til EU-Parlamentet (EP), er det med hans egne ord for at give dem, der »er på røven i Europa« en tillidsmand, der kan tale deres sag.«

»Det er jo det, jeg er sat på jorden for: At være ham, der kan give dem stemme og gøre det med en megafon for munden«, siger han.

I snart et lille års tid har SF internt drøftet, hvordan man sikrer mandatet i EU-Parlamentet, som Margrete Auken som bekendt har og stadig er spidskandidat til.

Det bliver der ikke lavet om på. Men der har manglet en toer. Det gør der ikke mere, efter at partiet – og Karsten Hønge – har besluttet, at han, der i dag er helt central placeret i partiet som politisk ordfører, skal stille op.

Han har derfor netop været i Bruxelles, i øvrigt på sin Harley-Davidson, for at lægge planer for den kommende valgkamp sammen med Margrete Auken.

»Du er jo politisk ordfører. Hvad skal der så ske med den post?«

»Det fortsætter jeg med, så i de næste ti måneder vil jeg være i to valgkampe, både til Folketinget og til EU-Parlamentet. Men vores førsteprioritet er helt klart, at Margrete fortsætter«.

»Men som hun selv koketterer med, er hun jo ikke 65 længere. Skal du så overtage hendes mandat midt i perioden?«

»Nej, det ligger ikke som en del af det«.

Karsten Hønge er lige blevet genvalgt som SF’s fynske spidskandidat til det folketingsvalg, som skal afvikles senest 17. juni næste år, men de fleste forventer dog, at det kommer før EU-parlamentsvalget 26. maj.

»Hvis du bliver valgt til EP enten sammen med Auken eller foran Auken, hvad gør du så?«

»Så bliver jeg medlem af EU-Parlamentet, og så går jeg ud af Folketinget. Det er klart«.

Karsten Hønge har sine rødder i fagbevægelsen, han er oprindelig tømrer, og det er på netop det faglige og sociale område, at han skal skærpe SF’s EU-profil. Hvor Auken, som nu er klar til sin fjerde periode som EP-medlem, er højprofileret grøn, er Hønge højprofileret rød.

Briters konklusion helt hen i vejret

»Men det er jo ikke EU’s skyld, at vi har social dumping«, siger Hønge.

»Det er da i EU, at arbejdskraften kan bevæge sig frit?«.

»Ja og jeg kunne da i princippet også godt følge de briter, der følte sig klemt af østeuropæisk arbejdskraft og derfor stemte brexit. Problemet er, at deres konklusion er helt hen i vejret, for det hjælper da ikke at gå ud. Tværtimod. Man skal da være med for at kunne gøre noget«, siger Hønge. »Gør vi ikke det, overlader vi banen til højrepopulisterne, som taler et sprog, som var de venstreorienterede. Hvad de ikke er. De giver mig myrekryb«.

Karsten Hønge meldte sig ind i SF i 1973 netop i modstanden mod EU.

»Men jeg skiftede holdning i 1980’erne, og i dag er EU den kampplads, vi skal kæmpe på. Det betyder ikke, at jeg falder på halen for alt, hvad der kommer fra EU. Men jeg falder omvendt heller ikke på halen for alt, hvad der kommer fra Folketinget«.