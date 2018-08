Eksperter om SF's krav: En klimalov vil virke, hvis den bliver skruet rigtigt sammen Både i England og Skotland har politikerne indført bindende mål for klimaindsatsen.

Det vil gøre en positiv forskel for Danmarks klimaindsats, hvis politikerne vedtager en bindende klimalov, der eksempelvis sætter et konkret krav til, hvor stor reduktionen af CO2-udledning skal være i de kommende år.

Det vurderer Ellen Margrethe Basse, der er professor i miljøret ved Aarhus Universitet.

»Det mener jeg bestemt. Så skal du jo stå til ansvar og kunne forklare dig i Folketinget. Der er ikke nogen sanktioner, men det at skulle stå til ansvar vil have en virkning i sig selv«, siger hun.

Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter et valg, er det et centralt krav fra SF, at en ny regering skal indføre en bindende klimalov i stedet for de målsætninger, der i øjeblikket definerer Danmarks ambitioner på klimaområdet.

Det betyder, at en regering som noget nyt skal forpligtes til at forbedre klimaet år for år for at opnå et fastlagt klimamål. SF’s bud på målet er en reduktion af CO2-udledningen med 60 procent i 2030.

Juridiske problemer

Ifølge Ellen Margrethe Basse har andre lande lavet lignende forpligtende mål.

»Den engelske og skotske klimalovgivning er anderledes end den danske. Der opstiller man nogle budgetter for, hvor meget man inden for de forskellige ministeriers område skal reducere«, siger hun.

SF har også tidligere foreslået en bindende klimalov, men uden at kunne finde politisk opbakning til det. Da partiets forslag blev behandlet i 2014, mente Justitsministeriet heller ikke, at det var gangbart med en bindende klimalov. Men den vurdering hverken var eller er Ellen Margrethe Basse enig i.

»Hvorfor skulle man ikke kunne det? Når man kan lave en økonomisk forpligtende finanslov, hvorfor skulle man så ikke kunne lave en forpligtelse i forhold til, hvad man skal reducere«, spørger hun.

Tænketank: En god ide

Også i den grønne tænketank Concito er direktør Christian Ibsen begejstret.

»En klimalov er en rigtig god ramme for en ambitiøs klimaindsats«, siger han om SF's krav.

Men hvis en bindende klimalov skal have en effekt, er det afgørende, at der bliver lagt et ambitionsniveau ind for, hvor meget de de enkelte sektorer som transport, landbrug og energi skal bidrage, mener han.

»En klimalov bør tage udgangspunkt i et Danmark med netto-nuludledning i 2050, men den skal også sige, hvordan man vil arbejde hen mod det. Her kunne man følge den engelske klimalov, hvor man opstiller det, der hedder carbonbudgetter, så man hele tiden kan følge med i, om man er på rette spor - også inden for de forskellige sektorer. Og så skal man lade nogle uvildige, i Danmark er det Klimarådet, give en løbende evaluering af det, som Folketinget så skal agere på«, siger Christian Ibsen.

»Det vil være en klimalov, der virker«, siger han.

I Socialdemokratiet er gruppenæstformand Dan Jørgensen ikke afvisende over for ideen om en bindende klimalov:

»Umiddelbart er vi ganske positive. Hvordan man helt præcis skal formulere det, og hvilke juridiske redskaber man skal bruge, må jo så komme an på en nærmere diskussion«, siger han.