Tørnæs øger humanitær hjælp til historisk niveau - Røde Kors siger, at Danmark er lige smart nok Dansk Røde Kors er langtfra imponeret over udviklingsministerens ’gode historie’.

Den danske regering budgetterer med næste år at bruge godt 1 milliard kroner mere på hjælp til udviklingslandene.

Og ser man på, hvor meget der går til den såkaldt humanitære bistand, typisk til verdens brændpunkter såsom katastrofe- og flygtningeområder, vil det nå op på et historisk højt niveau.

Det oplyser udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) forud for, at regeringen i næste uge præsenterer forslaget til en finanslov for 2019.

»Jeg har valgt at prioritere at have det største humanitære bidrag, vi nogensinde har haft i Danmark: 2,6 milliarder kroner«, forklarer ministeren og tilføjer, at de flere penge ikke mindst skyldes udlændingestramningerne siden 2015:

»Takket være regeringens stramme udlændingepolitik, hvor vi har fået styr på tilstrømningen til Danmark og har set et drastisk fald i antallet af asylsøgere, der kommer til Danmark, så kan vi hjælpe flere i nærområderne«.

Når der nu kan bevilges flere penge til udviklingsbistand, skyldes det flere ting.

Dels har regeringen besluttet, at Danmarks udviklingsbistand fast skal udgøre 0,7 pct. af vores bni, som FN anbefaler.

Og når det går bedre for vores økonomi, bliver 0,7 pct. af bni i sagens natur også til mere i kroner og øre.

Denne udvikling giver alene 464 millioner kroner mere næste år.

Dertil kommer 182 millioner kroner i form af såkaldt efterregulering fra 2017 – altså penge, der skulle have været afsat på finansloven i 2017, hvis man skulle have ramt de 0,7 pct af bni.

Endelig kan Danmark i overensstemmelse med OECD’s såkaldte DAC-regler medregne en del af udgifterne til flygtningemodtagelse i Danmark som en del af vores samlede udviklingsbistand.

Bruger vi et år mange penge på flygtningemodtagelse, kan disse penge altså fratrækkes den samlede ramme, hvorfor der så vil gå færre penge til udviklingslandene.

De seneste par år har flygtningetilstrømningen til Danmark været for nedadgående, og derfor vil der også næste år være en mindre del end i år, der kan fratrækkes den samlede ramme.

I forhold til i år budgetterer regeringen således med, at der alene på grund af færre udgifter til flygtninge i Danmark vil være knap 500 millioner kroner mere til udviklingslandene næste år.

»Samlet set betyder det, at det, som jeg har ansvaret for – dansk udviklingsbistand derude – har udsigt til at få 1,1 milliard mere. Det er da en god historie«, lyder det fra Tørnæs.

Kritisk Røde Kors

God historie eller ej, så er glæden begrænset hos generalsekretær for Dansk Røde Kors Anders Ladekarl.

»Det er jo ikke overraskende, at regeringen ikke har flere ambitioner end at holde sig på det absolut laveste niveau«, siger han med henvisning til, at regeringen ikke vil bevilge mere end 0,7 pct. af bni.

På trods af det historisk høje niveau mener han, at der burde prioriteres en endnu højere andel til den humanitære indsats, da massive flygtningekriser i verden nødvendiggør det. Og henviser til, at beløbet til humanitær bistand »stiger langtfra med det beløb, som er sparet på flygtningeudgifter i Danmark«.

De 2,6 milliarder kroner, Tørnæs næste år vil reservere til den humanitære indsats, er 100 millioner kroner mere, end de 2,5 milliarder kroner, der budgetteres med i år til det specifikke område.

»Det er en meget lille stigning i forhold til sidste år. Den kunne godt have fået et ordentligt nøk op, hvis man virkelig mente det med, at man skal gøre noget mere i nærområder«, mener Ladekarl.