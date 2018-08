Unge radikale: »Macron er et stærkt symbol for os, fordi han bliver figuren på en ny retning for Europa«

Det er både arbejdsmarkedsreformerne i Frankrig og Macrons EU-projekt, det fascinerer Anders Adrian, der selv er uddannet økonom.

Efter ankomsten til Amalienborg fortsætter Emmanuel Macron til et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen, mens Brigitte Macron bliver på Amalienborg, hvor hun deltager i en arbejdsfrokost med fokus på ligestilling. Frokosten er arrangeret af kronprinsesse Mary.

11.30. Kastellet

En flok på cirka 200 mennesker venter tålmodigt foran gangbroen fra Esplanaden på Østerbro til Kastellet. De venter på Macron.

Omkring en halv time forsinket kommer hele menageriet omsider. I en lang kortege af sorte biler og politimænd på motorcykler med blink glider Emmanuel Macron og hans hustru, Brigitte, sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary forbi.

Afskærmet fra offentligheden af Kastellets græshøje og adskillige patruljerende politimænd og soldater, skal de deltage i en kranselægning ved kastellets monument. Så tilskuerne får på dette spot kun et enkelt glimt af gæsterne og deres værter i de mørke biler.

Det er det første officielle franske statsbesøg siden 1982.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Præsident Emmanuel Macron lagde en krans ved mindesmærket for Danmarks faldne soldater på internationale missioner, på Kastellet i København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Frankofile Bente Sylvest Johansen er en af dem, der er mødt op for at få et glimt af præsidenten. Hun er pensioneret fransklærer og har fulgt Macron, siden han stiftede En Marche.

»Jeg er ikke specielt begejstret for Marine le Pen, så jeg synes, det var meget interessant at følge ham hele vejen igennem for at undgå, at le Pen kom til magten«, siger hun.

Franske forbindelser i kongehuset Uanset, hvor stor præsidentens folkelige appel er, vil han blive modtaget med en særlig glæde i kongehuset, hvor familien har stærke franske bånd via både dronning Margrethes afdøde mand prins Henrik og prins Joachims franske hustru, prinsesse Marie. Dronningen kaldte på et pressemøde 16. august på regentparrets slot i Frankrig, Chateau de Cayx, besøget noget særligt. »Frankrig er min mands land. Jeg sætter stor pris på det og beundrer det på mange måder. Det siger mig noget helt andet, end så mange andre ellers udmærkede lande kan gøre«, sagde dronningen. Hun glæder sig til at møde den unge præsident, som hun har læst så meget om. »Det er spændende, fordi han er en ret anderledes slags politiker end hans forgængere. Nu får jeg mulighed for træffe ham og få et indtryk af ham«.

Det er mest for sjov, at hun i dag er kommet for at se præsidenten. Når hun kommer hjem, vil hun fortælle om det til vennerne på Facebook:

»Alle ved, at jeg er fan«.