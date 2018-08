S og DF er imod EU-afstemning om forsvar Morten Løkkegaard (V) håber, at debatten om forsvarsforbeholdet bliver modnet hurtigt. Nick Hækkerup (S) mener slet ikke, at det kan lade sig gøre at afskaffe forbeholdet.

Da socialdemokraten Nick Hækkerup var forsvarsminister under daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt, beskrev han Danmarks forsvarsforbehold som et problem, der må løses ved en folkeafstemning, når tiden er til det.

»Danmark og dansk forsvar skal møde verden med en vilje til at bidrage til løsninger på de fælles globale udfordringer – også via vores medlemskab af EU«, skrev Nick Hækkerup i et indlæg hos Altinget i 2012.

Som EU-ordfører under formand Mette Frederiksen er Nick Hækkerup ligesom partiet imod en folkeafstemning. Hvis den folkelige debat om forbeholdet, som statsminister Lars Løkke Rasmussen netop har annonceret, ender med, at Venstre vil udskrive en afstemning på et tidspunkt i den næste regeringsperiode, så vil Socialdemokratiet være imod det, fastholder han.

»Vi ønsker ikke en folkeafstemning, fordi vores position er, at forsvarsforbeholdet og de øvrige forbehold er en del af det fundament, som vores EU-samarbejde står på nu«, siger Hækkerup, der peger på meningsmålinger, der viser, at et flertal af vælgerne vil bevare forbeholdet.

En måling fra analyseinstituttet Norstat viste i maj et flertal på 57 procent for at bevare forbeholdet.

Adspurgt, om Socialdemokratiet ikke længere ønsker at komme af med forsvarsforbeholdet, svarer han:

»Som det er nu, er det spørgsmål irrelevant. Fordi det ikke kan lade sig gøre«.

Dermed vil Venstre i givet fald møde modstand på forskellig måde fra landets to største partier. Dansk Folkeparti er ikke bare imod at udskrive en folkeafstemning, men vil også anbefale et nej. DF’s EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth siger, at han ikke kan forestille sig, at partiet indgår i en regering, der planlægger at afskaffe et eller flere forbehold.

Han bruger den franske præsident, Emmanuel Macron, som netop har været på statsbesøg, som sit hovedargument.

Macron talte i København om »strategisk autonomi« for Europa. Det er urealistisk, at EU skal kunne klare sig militært uden USA, siger Kenneth Kristensen Berth.

Det har Venstre heller ikke foreslået.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde under et pressemøde med Macron tirsdag, at vi i Europa »må tage mere ansvar selv«. Samme dag sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) på en konference arrangeret af Center for Militære Studier, at Trumps opførsel på Nato’s topmøde i juli var »chokerende«. Hjort Frederiksen spurgte, om vi kan stole på, at USA lever op til forsvarsalliancen Nato’s musketered, der tilsiger, at et angreb på et Nato-land skal besvares af alle medlemslande. Han kaldte forbeholdet »problematisk og en klods om benet«.

Tror ikke på DF-trussel

Venstres EU-parlamentariker, Morten Løkkegaard, forventer, at debatten på et tidspunkt vil føre til en folkeafstemning.

»Når man lægger op til en debat, og man samtidig erklærer, at man vil af med forbeholdet, så er det klart nok, at så ønsker man at komme af med det. Spørgsmålet er så, hvornår det tidspunkt er inde. Det er enhver statsministers privilegie at afgøre. Vi andre kan bare ønske, at den modning, som den her debat lægger op til, kommer til at gå hurtigt«, siger han.

Venstremanden tror ikke på, at EU-striden vil holde DF ude af en regering.

»Jeg tror ikke et øjeblik på, at Dansk Folkeparti vil lade EU-spørgsmålet blokere for en regeringsdannelse. Jeg tror, de vil besinde sig. De har jo erkendt, at det her rykker Venstre sig ikke på i deres retning«, siger han.

Radikale Venstre og Alternativet, hvis stemmer Socialdemokratiet kan blive afhængigt af efter et valg, vil også have en afstemning på et tidspunkt.

»Inden for en overskuelig årrække bliver vi nødt til at tage den afstemning og den diskussion åbent og ærligt om, hvordan vi arbejder med sikkerhed i Europa. Vi kan ikke blive ved, som vi har gjort, at følge blindt efter USA og slet ikke med Trump som præsident«, siger Alternativets EU-ordfører, Rasmus Nordqvist.