Regeringen skjuler penge til lokalprojekter på finansloven

Regeringen skjuler de mange penge, som regeringspartierne har delt ud til lokale hjertesager på forslaget til næste års finanslov.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

Særligt i løbet af august har politikere fra Venstre og De Konservative uddelt penge til lokalinitiativer. Alt fra Karen Blixen Museet i Nordsjælland, et terrarium på Fyn til en legeplads på Frederiksberg bliver tilgodeset.

Men hvor de mindre initiativer de foregående år klart har fremgået af en liste i regeringens forslag til finansloven, har Finansministeriet i år valgt at begrave initiativerne i en overordnet milliardreserve på finansloven, skriver avisen.

Uddeling er ikke et nyt fænomen

Ifølge professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Rune Stubager er uddelingen ikke et nyt fænomen.

»Den gustne udlægning af, at det i år ikke fremgår tydeligt, er, at regeringen forsøger at skjule det«, siger han.

Selv i regeringspartierne er der kritiske røster over for Finansministeriets mørkelægning.

»Der er ikke noget til hinder for, at der føres sognerådspolitik. Men jeg synes, det er vigtigt, at man kan gennemskue, hvad der er afsat på finansloven«, siger LA's finansordfører, Joachim B. Olsen.

Finansminister Kristian Jensen (V) har selv deltaget i uddelingen: 250.000 kroner til Rødding Højskole.

Han ønsker dog ikke at stille op til interview om, hvorfor særprojekterne ikke åbent fremgår af forslaget til finansloven for 2019.

Finansministeriet oplyser i en mail, 'at præsentationspjecen fokuserer på regeringens større initiativer'.

Folketinget har torsdag første finanslovdebat.

