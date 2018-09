Statsløse slipper for håndtryk - det er ad helvede til, mener DF DF beskylder regeringen for et nærmest religiøst forhold til internationale konventioner, når statsløsekonventionen kan beskytte mod selv et håndtryk.

Sidste uges store historie på udlændingefronten var udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) lovforslag om, at ansøgere om statsborgerskab som en ny betingelse skal deltage i en ceremoni, hvor de skriver under på at ville overholde grundloven og ikke mindst trykke en eller flere repræsentanter fra hjemkommunen i hånden.

Men flere grupper bliver undtaget fra kravet om ceremonideltagelse. Det gælder eksempelvis de ofte omdiskuterede statsløse ansøgere, der er omfattet af den såkaldte statsløsekonvention. Det fremgår af aftaleteksten mellem regeringen, DF og S fra juni.

»Jeg synes da, det er ad helvede til«, lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, der dog ikke prøvede at forhindre undtagelsen under forhandlingerne.

»For at være helt ærlig så troede jeg, at det var en selvfølge, at alle skulle være omfattet af den ceremoni, og så siger de så nu 'nej, for konventionerne overtrumfer alt andet'«, forklarer han.

Han mener dog ikke, at det ville have gjort en forskel, om han havde rejst kritikken der.

»Hellige, religiøse tekster«

Regeringen har nemlig ifølge ham et nærmest religiøst forhold til konventioner.

»Vi har i årevis kæmpet for, at man enten fik genforhandlet den her konvention, eller også at vi helt trådte ud af den, men det har vi jo ikke kunnet komme igennem med. Hverken socialdemokraterne, Venstre eller regeringen vil overhovedet røre ved det der. De betragter jo konventionen som nogle hellige, religiøse tekster, som man overhovedet ikke kan røre ved uden at begå helligbrøde«.

Statsløse omfattet af statsløsekonventionen er generelt sikret adgang til statsborgerskab på langt lempeligere vilkår end andre ansøgere. De skal for eksempel heller ikke leve op til de sprogkrav og paratvidenskrav, som andre ansøgere skal.

»Man får bare statsborgerskabet uden videre. Det mener jeg da er totalt uholdbart. Og det næste er så, at de heller ikke skal deltage i den her ceremoni«, siger Langballe.

Politiken har bedt om et interview med Inger Støjberg om undtagelsen, men det har ministeriet afvist. Ministeriet tilføjer dog, at undtagelserne »fremgår af det cirkulære, der var genstand for drøftelse mellem partierne«.

Nyt for V-ordfører

Christian Langballe er dog ikke den eneste, der ikke lagde mærke til undtagelserne under forhandlingerne. For Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, er det nyt, da Politiken beder om en kommentar til Langballes kritik. Han tror dog, at de fleste alligevel vil komme til en ceremoni.

»Jeg mener; hvem vil ikke gerne op på rådhuset og have rådhuspandekager og en lykønskning med statsborgerskabet?«, siger han.

En grund til at blive væk kunne vel være, at man ikke havde lyst til at skrive under på, at man vil overholde grundloven, eller hvis man ikke har lyst til at trykke personer af det andet køn i hånden?

»Ja, det kan da godt tænkes. Men det korte af det lange er, at hvad enten man skriver under på at ville overholde landets love eller ej, så skal man jo gøre det«.