Støjberg: Byråd risikerer bøder, hvis udlændinge slipper for håndtryk V-borgmester ved ikke helt, om han skal grine eller græde over nyt svar fra sin partifælle, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forleden skulle forholde sig til, at flere borgmestre åbent truede med ikke at ville gennemføre kommende kommunale statsborgerskabsceremonier med tvungne håndtryk, åbnede han for, at de kommende ceremonier om nødvendigt kan blive lagt i statsligt regi.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kan konsekvensen dog være, at kommunalbestyrelserne i de pågældende kommuner får tvangsbøder for at få dem til at makke ret.

Det fremgår af et svar fra ministeren til Enhedslistens indfødsretsordfører, Stine Brix, der har spurgt Støjberg, hvilken straf hun mener, »vil være passende for de kommunale repræsentanter, der ikke afkræver de nye statsborgere et håndtryk ved de kommende kommunale ceremonier for nye statsborgere«.

I det skriftlige svar henviser Støjberg til det lovudkast om ceremonierne, hun sendte i høring mandag, og hvor det fremgår, at det er kommunerne, der skal stå for ceremonierne.

I svaret lyder det desuden fra Inger Støjberg, at konsekvensen af, at en kommune ikke efterkommer kravet desuden vil være, at de pågældende ansøgere ikke bliver danske statsborgere. Derudover fastslår hun, at konsekvensen vil være »at det almindelige kommunale tilsyn vil kunne reagere herpå over for kommunalbestyrelsen, efter omstændighederne med anvendelse af tvangsbøder for at fremtvinge opfyldelsen af den handlepligt, som påhviler kommunalbestyrelsen«.

Uddrag fra svaret fra Inger Støjberg »Hvis en repræsentant for kommunalbestyrelsen, der varetager ceremonien, undlader at efterkomme de regler, som der med lovudkastet lægges op til at fastsætte for ceremonierne, vil konsekvensen – foruden at forhold at ansøgerne som nævnt ovenfor derved ikke opnår dansk indfødsret – være, at det almindelige kommunale tilsyn vilkunne reagere herpå over for kommunalbestyrelsen, efter omstændighederne med anvendelse af tvangsbøder for at fremtvinge opfyldelsen af den handlepligt, som påhviler kommunalbestyrelsen«.

Støjbergs partifælle og borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen er en af de borgmestre, der har sået tvivl om, hvor vidt han vil følge en indberetningpligt i forhold til ansøgere, som af den ene eller anden grund ikke giver hånd. Han kalder tanken om tvangsbøder »en parodi«.

»Jeg synes, man skal overveje, om ikke det her går hen og bliver en ceremoni, som fuldstændigt mister det, den egentlig var tiltænkt. Nemlig at den nye statsborger føler, at det her er en festdag«, siger han og tilføjer, at det kan virke som et skridt hen imod et stikkersamfund.

»Det her er over gevind i forhold til selve ceremonien«, siger han og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om jeg skal le eller have et grædende øje, for er vi virkelig kommet så langt ud?«.

En anden af de borgmestre, der har 'truet' med ikke at ville følge et krav om at indberette ansøgere, der ikke vil give hånd, er borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp. Om muligheder for bøder, siger han.

»Jeg mener, det fuldstændig er at overreagere. Kommunerne har intet med statsborgerskab at gøre; det er en statslig opgave. Sådan bør det være hele vejen igennem«.

Enhedslistens indfødsretsordfører, Stine Brix, som svaret er sendt til, undrer sig over linjen fra Støjberg. Ikke mindst set i lyset af de meldinger, statsministeren er kommet med.

»Jeg synes, det er en meget aggressiv fremfærd fra Inger Støjberg over for de borgmestre, som har været ude og sige, at de ikke kan se sig selv i den ceremoni, som politikere på Christiansborg har fundet på. Jeg synes, det er ærgerligt, at hun ikke lytter til den kritik, der blandt andet er kommer fra hendes egne partifæller i kommunerne«., siger Stine Brix.

Inger Støjberg har takket nej til at uddybe svaret over for Politiken.