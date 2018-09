Frederiksen står bomstærkt hos S – men uenighederne i rød blok består Den socialdemokratiske formand brugte sin kongrestale til at stille et centralt spørgsmål til rød blok. Vil I have mig til at administrere udlændingepolitikken? Ellerforetrækker I Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige?

FOR ABONNENTER At de socialdemokratiske delegerede føler sig godt repræsenteret af Mette Frederiksen i formandsposition, blev bekræftet af de ganske mange og lange klapsalver, der lørdag strømmede partiformanden i møde på den socialdemokratiske kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter.