Martin Lidegaard: Radikale skal væk fra ringhjørnet Radikale Venstre skal søge mere mod midten i stedet for at råbe om kap med sine modstandere, mener Martin Lidegaard, som afviser, at hans nye bog skal læses som et angreb på eller opgør med partileder Morten Østergaard.

Radikale Venstre skal bevæge sig længere ind mod midten i dansk politik i stedet for at stå i et ringhjørne og råbe om kap med de partier, der vil stramme udlændingepolitikken.

Det mener den radikale gruppenæstformand Martin Lidegaard, som har brugt sommeren på at skrive bogen ’Lad os mødes på Midten’, der udkommer mandag.

»Vi bliver nødt til at søge mod midten, selv om den bevæger sig steder hen, hvor vi har svært ved at se os selv«, siger han.

Lidegaard betragter det som en skavank i det nuværende politiske miljø, at de gamle ansvarspartier – herunder hans eget – ofte kommer til at »stå i hvert sit ringhjørne og råbe ind mod midten i stedet for at træde derind«.

Også i udlændingepolitikken skal de radikale placere sig der, hvor kompromiserne bliver til.

»Bliver politikken eksempelvis defineret mellem S, V og DF, skal vi bringe vores værdier i spil og være klar til at indgå kompromiser for den vej igennem at opnå indflydelse. Børnene på Sjælsmark får mere ud af de små fremskridt end af, at nogen uden indflydelse holder fanen højt«, siger Martin Lidegaard.

Siden Socialdemokratiet i juni kasserede de radikale som kommende regeringspartnere, har den radikale position med krav om at insistere på indrømmelser i udlændingepolitikken været under beskydning fra mange sider, men partiets politiske leder Morten Østergaard er sluppet for alvorlig modstand i egne rækker.

Lidegaard afviser, at hans budskab skal læses som et angreb på eller opgør imod partilederen. Hverken Østergaard eller gruppeformand Sofie Carsten Nielsen har ønsket at kommentere bogen.

Ifølge Politikens oplysninger er der i den radikale topledelse en vis forundring over Lidegaards bogprojekt, som bliver læst som en mulig positionering af ham selv på længere sigt.

Både før og efter S-formand Mette Frederiksens nej tak til fremtidigt regeringssamarbejde var der højlydte interne radikale diskussioner om samarbejdsrelationerne med Socialdemokratiet.

I de diskussioner advokerede Martin Lidegaard for en mere kompromissøgende stil for at bevare partiets regeringsperspektiv.

Folketingskandidat Jens Rohde (R) har ikke læst Lidegaards bog, men forholder sig umiddelbart skeptisk til pointerne.

»Hvis præmissen er, at vi skal lade vores værdier definere af de andre partier, så mister vi os selv«, siger Jens Rohde og advarer på baggrund af sine erfaringer som Venstres politiske ordfører i 00’erne:

»Du kan ikke institutionalisere partier, som lever af frygt. De vil altid rykke to skridt til højre, når man er kommet dem i møde. Det har jeg årelang erfaring med«.

Socialdemokratiet letter til gengæld på hatten for Lidegaards tanker.

»I politik er det helt generelt fornuftigt at tage ansvar og søge indflydelse frem for blot at sætte sig hen i et hjørne med korslagte arme. Så jeg glæder mig til at læse Martin Lidegaards bog og høre mere om hans tanker«, siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

I sommer krævede Morten Østergaard en skriftlig aftale om, at en eventuel S-regering skal gøre sig uafhængig af DF i udlændingepolitikken. Ellers vil han ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister.