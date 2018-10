Det begyndte med en pædofili-kommentar for 10 år siden: Derfor dropper politikere på stribe gudstjeneste i dag Hele SF's folketingsgruppe boykotter gudstjeneste i dag. Flere fra Socialdemokratiet melder også fra.

Traditionen tro begynder Folketingets åbningsdag i dag med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, inden politikerne samles i Folketingssalen for at overvære statsministerens åbningstale.

Men i år har flere politikere varslet, at de boykotter den traditionsrige gudstjeneste.

Her følger et overblik over, hvorfor gudstjenesten skaber ballade:

Hvem skal prædike - og hvorfor?

Det er valgmenighedspræsten Morten Kvist, der tirsdag skal prædike i slotskirken. Det har kulturminister Mette Bock (LA) bestemt.

Valget af Morten Kvist er ifølge flere kritikere kontroversielt, fordi han tidligere har argumenteret imod vielser af homoseksuelle.

Mette Bock forklarer over for DR, at hun har valgt Morten Kvist for at markere 150-året for valgmenighedsloven. Hun deler ikke hans holdninger, men vil ikke udøve sindelagskontrol, siger hun og tilføjer:

»Jeg synes, det er en indsnævret, misforstået og fordomsfuld tilgang, hvis man mener, at vi skal krydsforhøre de præster, der skal prædike ved Folketingets åbningsgudstjeneste«.

Hvad har han sagt?

Morten Kvist er en aktiv samfundsdebattør og tidligere medlem af Etisk Råd.

Han kom for alvor i vælten i 2008, da han i Politiken kommenterede, at Københavns Kommune godkendte to homoseksuelle par som plejefamilier for anbragte børn.

»Der kan nemt gå rettighedsfundamentalisme i det. For nu at stille det skarpt op: Hvad med de pædofile – har de også rettigheder? De pædofile har et stærkt behov for at være sammen med børn, skal de så have lov til det?«, sagde han dengang.

Over for DR fastholder Morten Kvist i dag, at det er bedst for børn at vokse op med en mor og en far, men han mener ikke, at han med sin tidligere udtalelse sammenlignede homoseksuelle med pædofile.

»Jeg sagde bare, at for enden af sådan en vej, hvor man opløser al normalitet, der rejser det spørgsmål sig også. Og det gjorde det også. Der har været masser af snak om pædofili siden – også fordi nogle pædofile er begyndt at sige 'vi har også rettigheder'«, siger han.

Foto: Jens Dresling Flere politikere fra Alternativet - blandt dem Josephine Fock og René Gade - dukkede op til dagens gudstjeneste i regnbue-farver efter debatten om præst Morten Kvist.

Hvem bliver væk?

Der vil ikke være en eneste SF'er at finde i kirken.

»Vi er alle sammen enige om, at vi ikke kan deltage, når der er en valgmenighedspræst, der har sådan et syn på homoseksualitet«, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, til DR.

Også i Socialdemokratiet bliver flere politikere væk. Det gælder kulturordfører og næstformand Mogens Jensen, uddannelsesordfører Mette Reissmann og EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen.

I Alternativet har politisk ordfører Carolina Magdalene Maier også kritiseret kulturministerens valg af præst, men hun dukker alligevel op, fortæller hun på Twitter:

»Vi boykotter ikke som gruppe. Nogle gør, andre gør ikke. Jeg selv deltager uagtet min harske kritik af ham - er nemlig nysgerrig på hans prædiken«, skriver hun.

Eksempelvis bliver partileder Uffe Elbæk væk.