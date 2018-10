Skuffelse over klimaudspil: Hov, hvad skete der med landbruget?

Regeringens store klimaudspil er overordnet en skuffelse, der slet ikke er nok til at få kontrol over det danske CO 2 -udslip – og det danske landbrug slipper alt for billigt. Sådan lyder vurderingen fra en række organisationer, der arbejder med klimaet.

»Varm luft og kreativ bogføring«, lyder den kortfattede vurdering fra Tarjei Haaland, der er klima- og energirådgiver i Greenpeace.

Han får opbakning fra Claus Ekman, der er direktør i Det Økologiske Råd.

»Langt de fleste af de reduktioner, regeringen lægger op til, er, hvis man skal sige det lidt groft, skrivebordsøvelser. Det er ikke noget, der skaber en reel forandring i Danmark. Det har ingen reel effekt«, siger han.

Reaktionerne skyldes, at klimaplanen godt nok på papiret betyder, at Danmark fra 2021 til 2030 kommer til at sænke sit udslip af drivhusgasser med omtrent 31 millioner tons i alt over de 10 år. Altså i snit en reduktion på 3 millioner tons om året.

Det tal er der bare to problemer med, mener kritikerne. Det ene er, at regeringen selv regner med at skulle reducere sit udslip med mellem 32 og 37 millioner tons for at overholde EU's klimamål. Man lander altså lavere end det spænd.

Det andet – og større – er, at 21 af de 31 millioner tons ikke er reelle reduktioner.

Små 13 millioner skyldes nye udregninger af, hvor meget CO 2 der bindes i jorden – de såkaldte LULUCF-kreditter (land use, land use change and forestry). Den nye regnemetode er godkendt af EU, og Danmark har valgt at udnytte den maksimalt.

Andre 8 millioner tons findes ved, at Danmark lover ikke at bruge CO 2 -kvoter, som man ellers har lov til at bruge.

Dermed kan regeringen næsten møde sine mål uden at skulle lave indgreb over for landbruget, som dens egne rådgivere i Det Miljøøkonomiske Råd og Klimarådet ellers anbefaler.

Det er der en klar grund til, siger energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt: Landbruget ligger allerede klimamæssigt flot internationalt, og Danmark har ikke råd til at presse sektoren yderligere.



»Hvis vi begynder at pålægge dansk landbrug en masse krav, som ikke er i de omkringliggende lande, så sker der ene og alene det, at så flytter vi danske arbejdspladser ud af Danmark og dansk fødevareproduktion ud af Danmark«, siger ministeren.

Det argument er ikke helt skævt, siger Katherine Richardson, der er professor ved Statens Naturhistoriske Museum og medlem af Klimarådet. Det er bare ikke godt nok, mener hun.



»Regeringen har faktisk ret i, at udledningerne fra dansk landbrug allerede er ret lave i forhold til andre lande. Men vi kan altså end ikke drømme om at komme til en nettonuludledning af CO 2 i 2050 uden at gøre noget ved landbruget. Så spørgsmålet er kun, hvornår man vil starte«, siger hun.

Claus Ekman fra Det Økologiske Råd er enig.

»Selvfølgelig er det sundt ikke at se Danmark som en ø. Men hvis alle brugte det argument, ville det se frygteligt ud. Vi burde jo gå forrest som et godt eksempel i stedet«, siger han.

Flere kritikere hæfter sig ved, at regeringens klimaplan lanceres, kun et døgn efter at stor en rapport fra FN's klimapanel utvetydigt har gjort det klart, at der skal ekstrem handling til i de næste få år, hvis vi skal undgå en galopperende global opvarmning.