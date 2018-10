Pia Kjærsgaards mand bliver forfremmet til formand for Folketingets kontrolinstans DF-politikeren Henrik Thorup bliver formand for Folketingets statsrevisorer. Klaus Frandsen (R) skal være næstformand.

DF-ægteparret Pia Kjærsgaard og Henrik Thorup er ved at cementere deres status som afgørende power couple i landets øverste politiske elite.

Både Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Radikale er enige om at lade pilen pege på regionspolitikeren Henrik Thorup, når de seks statsrevisorer onsdag eftermiddag skal udpege en afløser for Statsrevisorernes mangeårige formand, SF-politikeren Peder Larsen.

Dermed går Kjærsgaard og Thorup en politisk sæson i møde, hvor de kan smykke sig med to af folkestyrets fineste titler. Den ene som formand for Folketinget, den anden som formand for Folketingets vigtige kontrolinstans, Statsrevisorerne.

Nogen større overraskelse er der ikke tale om. Efter Peder Larsens afgang skiller 72-årige Thorup sig ud som den statsrevisor med suverænt mest erfaring i det forum. Han har har været statsrevisor siden 1998, de sidste 12 år i rollen som næstformand. Anciennitetsspørgsmålet vægter højt hos Socialdemokratiet. Partiet har Thorup som formandsfavorit og ønsker samtidig at rykke den tidligere radikale landsformand, Klaus Frandsen, frem i rækken som ny næstformand.

»Jeg synes, det skal være Henrik Thorup som formand og Klaus Frandsen som næstformand. På den måde følger man fint traditionen med, at de, der har siddet der længst, også er dem, der varetaget hvervet. Indtil videre har Henrik Thorup på fineste vis varetaget hvervet som næstformand. Det har jeg al mulig tillid til, at han kan finde ud af at gøre som formand også«, siger gruppeformand Henrik Sass Larsen (S).

Spørgsmålet om valg af statsrevisorformand udløste allerede i maj kurrer på tråden mellem regeringspartiet Liberal Alliance og regeringens støtteparti. LA's præsidiemedlem, Leif Mikkelsen, vakte dengang vrede i DF-lejren, da han opfordrede Statsrevisorerne til at se til en anden side end Henrik Thorup for at undgå interessesammenfald og problemer med inhabilitet.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, stemplede i Ekstra Bladet Mikkelsens bemærkning som udtryk for »berufsverbot« uden sagligt indhold.

I dag har piben imidlertid fået en anden lyd hos LA's statsrevisor, Villum Christensen. Han vægter hensynet til enighed med de øvrige statsrevisorer højt. Direkte adspurgt, om han vil pege på Henrik Thorup, svarer Villum Christensen:

»Det er vigtigt, at vi kan snakke os til rette om det i en konsensussammenhæng. Kan vi få formandskabet på plads i fred og fordragelighed, er det kun en fordel. Efter det, jeg hører, tror jeg sagtens, den kan lande«.

Ja, S, DF og V peger på Thorup?

»Vi har haft en god snak på tværs og er blevet enige om en model, som vi kan leve med alle sammen«.

Men er du enig med Mikkelsen, der advarede mod Thorup?

»I politik er der mange hensyn at tage. Når man skal blive enig om et navn, må man lytte sig frem til, hvad der kan give mest mening. Hvis konsensusprincippet er det bærende, og det synes jeg, det er, så tjener det ikke noget formål at sige hvis og hvis«.

Leif Mikkelsen står ved sit synspunkt, selv om beslutningen er truffet:

»Der er ikke noget, der har fået mig til at ændre mening. Da der i vinter var tale om, at Statsrevisorernes sekretariat og Rigsrevisionen skulle flyttes ud af hovedstaden, var Folketingets formand særdeles aktiv i, at det ikke skulle ske. Så man kan ikke sige, at det ikke har noget med hinanden at gøre. Derfor synes jeg ikke, at det er særlig gennemsigtigt eller fint i demokratisk forstand, at et ægtepar skal sidde på sådan noget. Men sådan er det, og så har jeg ikke meget mere at sige om det«.

Politisk ordfører Britt Bager (V) debuterer onsdag i rollen som statsrevisor, der med en årsløn på 309.000 kr. i 2017 rangerer blandt den politiske verdens mest lukrative 'ben'. Også hun bruger argumentet om anciennitet til at pege på Thorup og Frandsen, og hun har svært ved at se habilitetsproblemet.