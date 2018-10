Venstre-revseren Birthe Rønn Hornbech: Politik har kun fyldt et hjørne i mit liv

»Fæstningen vil i dagens anledning være åben ved den gule garage. Porten åbnes 0945«, står der i mailen.

Da jeg for fem år siden fik til opgave at lave 70-års fødselsdagsomtale af Birthe Rønn Hornbech, frabad hun sig enhver form for omtale. Hun slap ikke.

Det sidste vælger jeg at slå på, da opgaven her fem år senere igen er landet hos mig, og jeg beder hende om et interview. Blandt andet om hendes hyppige trang trang til at skælde ud på sit parti, som hun længe sad i Folketinget for.

Efter lidt betænkningstid indvilger hun, men: Hun gider ikke svare på spørgsmål om statsløsesagen, der væltede hende som minister. Og så er der det med, at jeg vil tage en fotograf med.

»Ja, blot jeg ikke skal have nogen inden døre, der beholder kasketten eller andet huetøj på, og blot du siger til ham, at jeg ikke kan fordrage at blive fotograferet (det er jo ikke hans skyld) og ikke vil fotograferes, medens vi snakker, og ikke vil stille op til noget skabagtigt, unaturligt«, skriver hun.

På det aftalte tidspunkt en torsdag formiddag går porten ind til hendes indhegnede have op. Ikke fordi der er en klokke at ringe på, men fordi vi havde aftalt tidspunktet, hvor hun via sin fjernbetjening inde fra huset skulle åbne den knap to en halv meter høje port.

»Enhver ved, at jeg skal ikke have uanmeldte gæster«, som hun forklarer.

»Så mailer jeg til Britta«

Der er dem, der finder Birthe Rønn Hornbech en anelse kantet.

Hun var i mange år kendt som politikeren, der havde styr på paragrafferne og stod vagt om retssikkerheden. Som da hun stemte for en rigsretssag i Tamil-sagen. Og da hun sidenhen sammen med venstrefløjen stemte imod at fratage Tvindskolerne offentligt tilskud.

Der var en periode, da jeg var meget tæt på at melde mig ud. Men jeg holder utrolig meget af Lars

Som en af sine sidste gerninger som folketingsmedlem stemte hun i 2015 – modsat sit parti – imod at udskyde retten til familiesammenføring for nogle flygtningegrupper.

De senere år er hun i den grad også blevet kendt for at bruge en stor del af sin offentlige taletid på at revse sit eget parti, Venstre, og ikke mindst udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

»Altså hvis Støjberg bliver formand, så melder jeg mig ud med det samme«, sagde hun sidste år til BT.

Burkaforbud og krav om, at nye danskere skal give hånd, gør hende vred.

»Jeg betragter håndtrykskravet og burkaforbuddet som sindelagskontrol«, siger hun.

Hvorfor bliver du egentlig i Venstre?

»Jeg er medlem af det parti, jeg meldte mig ind i«, svarer hun og tilføjer:

»Jeg har ikke noget andet sted at gå hen. Og på en eller anden måde er blod tykkere end vand. Der er meget, der binder. Morfar var Venstrepolitiker«.

Hun tænker lidt.

»Og når jeg så er rigtig deprimeret, så mailer jeg til Britta (Schall Holberg, tidligere Venstre-politiker, red.). Og når hun er rigtig deprimeret, så mailer hun til mig. Og så spørger vi hinanden, »hvad skal vi dog gøre«. Og jeg sender da af og til en mail til Lars (Løkke Rasmussen, red.). Det er mest for at opmuntre ham, men også hvis jeg er utilfreds. Jeg skrev også til ham, at jeg var meget oplivet over hans åbningstale«.

Tror du, Løkke ville blive ked af det, hvis du forlod Venstre?

»Det ved jeg ikke«.

Tror du, Støjberg ville?

»Ha. Der var en periode, da jeg var meget tæt på at melde mig ud. Men jeg holder utrolig meget af Lars«.

Danmark har jo ændret sig og rykket til højre for mig. Jeg står, hvor jeg har stået hele tiden

Andre Venstrefolk minder dog gerne om, at der var engang, da Birthe Rønn Hornbech selv var kendt for at være en virkelig udlændingestrammer. Som da hun på et pressemøde i valgkampen 2001 som retsordfører gav udtryk for, at Venstre ville bremse familiesammenføringer til indvandrere fra specifikke lande som Tyrkiet, Somalia og Pakistan. Meldingen vakte ramaskrig, og daværende V-formand Anders Fogh Rasmussen måtte trække i land og fastslå, at Venstre ikke ville forskelsbehandle på baggrund af nationalitet. Selv mener hun, hun blev misforstået i den sag.

Du mener, det er et forkert billede, at du var hardliner på udlændingepolitikken for 20 år siden?

»Man kan jo kalde det, hvad man vil. Jeg var jo den, der kunne forudse konsekvenserne«.

Men kan du så ikke se noget paradoksalt i, at det er dig, der står og skælder ud over, at de andre er blevet hardlinere?

»Det, jeg skælder ud over i dag, er sindelagskontrollen. Og så er jeg efter, hvis man vil forhindre flygtninge i at få familiesammenføring. Danmark har jo ændret sig og rykket til højre for mig. Jeg står, hvor jeg har stået hele tiden«.

Bøger, musik og salmesang

Selv betoner hun igen og igen under besøget, at politik har været en biting i hendes liv. Ved siden af utallige foredrag og arbejdet hos politiet som blandt andet vicepolitimester, mens hun sad i Folketinget. Det er teologiske emner, der primært optager hende. Og det er – forklarer hun – det, der primært også har dannet den politiker, hun var. Hun har ifølge eget skøn 12-15.000 bøger i huset. De fleste om netop teologiske emner eller snørklede afkroge af juraens verden. ’Gyldendals løbebog’ ligger også et sted på en reol. Birthe Rønn har løbebånd i kælderen.

»Jeg køber bøger hele tiden. Når man begynder på én, står der henvisninger til andre, og så har man bøgerne. Jeg bruger dem hele tiden. Jeg er blevet bedt om at holde foredrag om kristendommen hele tiden i 40 år. I sidste uge var jeg ude fire gange, men det går op og ned«.

Inden for en radius af fem meter i hendes hjem finder man både et flygel, et orgel og et spinet. På opfordring spiller hun en salme på orglet og stopper så pludselig og udbryder til den ivrige fotograf:

»Når du er færdig, begynder jeg at synge«.

Birthe Rønn Hornbech er en af de få politikere i Danmark, man har kunnet se flette Bibelen ind i politiske debatter. Som da hun i 2001 argumenterede imod en kampagne, der skulle få folk til at melde sig som organdonorer. Det var nemlig »ukristeligt« at lægge det pres.

»Hvert eneste menneske er skabt i Guds billede og er ikke et eksemplar af en art«, sagde hun dengang til Kristeligt Dagblad. Den kristne inspiration er dog indirekte, fastholder hun:

»Det er ikke noget med, at »Vor Herre har sagt«, eller »det står i Bibelen«, for så ville det jo være en lovreligion. Men det er da klart, at i alt, hvad jeg foretager mig, har jeg kristendommen med som en forudsætning. Og hele mit livsgrundlag er kristendommen, og det bliver jeg mere og mere bevidst om. Derfor nytter det heller ikke, at du taler til mig som en politiker, hvor politik har fyldt hele livet. Det har fyldt et hjørne. Kristendommen kom før alt det andet«.

Inviterer jurister og teologer

I det hele taget mener hun, at de fleste politikere i dag opfører sig, som om de er funktionærer. Firkantet sagt kommer de ifølge hende for lidt ud – modsat hende selv, der arbejdede som vicepolitimester på deltid.

»Jeg synes, det går fuldstændig galt med det folkestyre. At de er på 24-syv og skal betjenes af eksperter i stedet for at gå ud og finde eksperter ude i samfundet«, siger hun, der flere gange sagde nej til at blive minister, fordi hun vægtede det at være folketingsmedlem højere.

Da hun omsider i 2007 sagde ja til integrationsministerposten, var en del af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) lokkemad, at hun samtidig kunne få kirkeministerposten.