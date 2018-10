Alternativets leder har fløjet langt over 40 gange på fire år Uffe Elbæk har lagt åbent frem, hvor meget han har fløjet de seneste fire år. Han håber, andre gør det også.

Alternativet er blandt forkæmperne for færre flyrejser, fordi de belaster miljøet hårdt.

Alligevel har leder Uffe Elbæk (AL) fløjet langt over 40 gange over de seneste fire år. Det oplyser han på Facebook.

»Hver eneste gang, jeg har været på en arbejdsrejse, har der ligget en grundig faglig og politisk overvejelse bag, skriver han.

Listen tæller 33 arbejdsrejser og syv private ferierejser i Europa, mens en enkelt rejse har været i Folketingets regi. Langt størstedelen af rejserne er dog tur/returrejser, så det endelige antal flyvninger er langt over 40.

Elbæk overvejer i langt højere grad end tidligere, hvordan han kan flyve mindre, lyder det. Desuden fremhæver han, at han klimakompenserer sine ferierejser, hvilket kan være i form af plantning og genrejsning af skov.

»For mig giver det for eksempel mening, at jeg personligt klimakompenserer for mine ferierejser og de rejser, som jeg bliver inviteret på, hvis ikke arrangøren, der inviterer mig, gør det, skriver han.

Når Alternativet klimakompenserer, er det til en pris, som er langt højere end den aktuelle. Partiet klimakompenserer dog ikke rejser med Folketinget, da et andet parti ellers ville foretage rejserne, hvis ikke Alternativet sad på tinge.

Uffe Elbæk opfordrer andre partiledere til også at lægge deres flyrejser frem.

Kritikerne har stået i kø for at hænge Alternativet ud, fordi partiet i sit principprogram bruger sig selv som forbillede.

»I Alternativet starter vi med os selv, fordi vi anerkender, at al forandring nødvendigvis må komme indefra, står der blandt andet.

ritzau