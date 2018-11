Støjbergs ambitioner skyggede for Løkke Integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at næstformand Kristian Jensen (V) kan blive en glimrende formand for Venstre. Men hun er ikke meget for at forklare hvorfor.

Integrationsminister Inger Støjbergs gentagne offentlige debat med sig selv om egne formandsambitioner løb med en stor del af opmærksomheden på åbningsdagen ved Venstres landsmøde i Herning.

Den delikate debat om Venstres arvefølge er ugen igennem blev holdt i live af Støjberg, som i to forskellige interviews har ventileret sine overvejelser om at stille op som modkandidat til næstformand Kristian Jensen (V), når partiformand Lars Løkke Rasmussen (V) takker af.

Det skaber irritation i store dele af Venstre, hvor mange uden for citat lørdag eftermiddag beskyldte Støjberg for regulær ’landsmødekapring’ ved at flytte fokus fra statsministerens egne budskaber til den for samme statsminister aldeles uønskede arvefølgedebat.

Støjberg valgte lørdag i et interview med Jyllands-Posten at gentage budskabet fra et i forvejen opsigtsvækkende interview med Altinget fra tidligere på ugen. Hendes budskab var på den ene side, at hun ved med sig selv, at hun har viljen til at gå hele vejen for at blive formand for Venstre. På den anden side tilkendegav hun, at hun ikke har gjort op med sig, om hun også besidder evnen og lysten til at stille op som formand.

Intet ønske om næstformandsposten

Hun lagde derudover til, at hun ikke har ambitioner om at blive næstformand, hvilket traditionelt er hovedvejen til en dag at sætte sig i formandsstolen.

En eventuelt kommende formandsduel mellem Jensen og Støjberg vil langtfra alene være et spørgsmål om personer. De to ministre har i en stribe værdipolitiske debatter befundet sig på hver sin fløj – mest markant med Støjberg i rollen som Venstres superstrammer.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) svarer irritabelt på, at diskussionen dukker op på en dag, hvor såvel Lars Løkke Rasmussen som Kristian Jensen blev genvalgt med akklamation.

»Det er ikke en aktuel diskussion, og jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der går ind i den«, siger skatteministeren.



EU-ordfører Jan E. Jørgensen, der for nylig blev udskiftet som indfødsretsordfører, betragter debatten som utidig.

»Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor man skal snakke om ny formand«, siger han.

Der synges imidlertid med forskellige næb blandt fremtrædende Venstre-folk. For eksempel betragter forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ikke nødvendigvis Kristian Jensen som det oplagte valg.

Støtte til Støjberg

Frederiksen har i mange regeringsinterne debatter støttet Støjbergs strammerkurs i udlændingepolitikken. Uden at være specifik indgår Støjberg ifølge forsvarsministeren på linje med andre potentielle kandidater, der har formandsevner.

»Det er der rigtig mange, der har i Venstre. Det har Støjberg også«, siger forsvarsministeren.

Kristian Jensen har siden 2009 været næstformand for Venstre, som siden 1980’erne har haft tradition for at forfremme næstformanden til partiets øverste post ved samtlige formandsskifter. Finansministeren er selv ordknap om Støjbergs overvejelser om et eventuelt modkandidatur.

Han har således ingen kommentarer til, om Inger Støjberg har evnen til en dag at blive formand.

Men det er vel en underminering af dig, når hun vælger at åbne den diskussion? Det er jo dig, der er næstformand.

»Jeg går ind for konkurrence, det gør Venstre. Konkurrence er en god ting«.

Er det en skadelig debat?

»Det har jeg ingen kommentarer til«, siger Jensen.



Da Kristian Jensen efter middagspausen afsluttede sin tale, reagerede de godt 1.500 delegerede med at sende stående ovationer i retning af næstformanden som en solidaritetserklæring.

Inger Støjberg selv har svært ved at se den store nyhed i de aktuelle udtalelser. Hun nævner, at hun har ventileret lignende udtalelser tidligere.

Men det er vel rigtigt nok, at du går med overvejelser om at stille op som formand for Venstre?

»Det er netop det. Jeg har slet ikke gjort det op med mig selv. Jeg har svaret det samme igennem mange år«.

Men synes du, at Kristian Jensen er en mand, der både har viljen, evnen og lysten til at blive en rigtig god formand for Venstre?

»Det er først og fremmest noget, man skal gøre op med sig selv. Men han er rigtig, rigtig dygtig«.

Det er der så mange, der er, men har han evnen til at være formand for Venstre?

»Han er i hvert fald en meget dygtig næstformand«.