Borgerforslag om omskæring skaber ophedet debat i Folketinget I dag blev et borgerforslag om forbud mod omskæring af raske børn under 18 år debatteret i Folketinget. Størstedelen af partiernes sundhedsordførere var imod forbuddet. Især et problem ved forbuddet blev fremsat, men politikerne har misforstået det, mener forkvinden for borgerforslaget.

»Det handler om at beskytte børns rettigheder uanset køn, kultur og forældrenes religion«, sagde Lena Nyhus før dagens debat i Folketingssalen.



Hun er forkvinde for foreningen Intact Danmark, der står bag borgerforslaget om indførelse af en mindstealder på 18 år for omskæring af raske børn.

»Det handler om retten til selv at vælge, hvilke ændringer der skal foretages på egen krop - især når det er en ændring, som man skal leve med resten af sit liv«, sagde hun.

Bekymringer for reaktioner og ændringer

Siden borgerforslaget blev stillet på borgerforslag.dk den 1. februar, har det fået over 50.000 underskrifter, hvilket betyder, at det skal behandles i Folketinget, hvad det så blev i dag.

Men forslaget har også skabt stor debat og fået sindene i kog.

Det Jødiske Samfund har protesteret mod forslaget med henvisning til, at det er en vigtig del af jødedommen, som har været praktiseret i Danmark i 400 år.

Flere af Folketingets partier har inden behandlingen i Folketinget også udtrykt betænkeligheder ved at begrænse mulighederne for omskæring af børn. Der har været stor bekymring for, hvordan andre lande vil reagere, hvis det bliver vedtaget - især muslimske.

Flere politikere har desuden kritiseret, at forslaget samtidig vil åbne for omskæring af kvinder over 18 år. Siden 2003 har det været forbudt at omskære kvinder i Danmark, men fordi det foreslås at indføre en aldersgrænse generelt, er politikerne bekymrede for, at det vil give mulighed for omskæring af også voksne kvinder.

Hed debat fra talerstolen

Folketingssalen var rødglødende fra den første af dagens talere stillede sig op på den brune egetræstalerstol i midten af salen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby startede med at lægge tonen for dagens debat, hvor hun pointerede, at regeringen ikke støtter beslutningsforslaget.

De fleste andre partier fulgte trop.

Mens regeringen samlet er imod borgerforslaget, har to af de tre regeringspartier, Liberal Alliance og De Konservative, valgt at fritstille deres folketingsmedlemmer i spørgsmålet. Det samme har oppositionspartiet Alternativet.

Radikale Venstre gav i dag udtryk for, at de ikke støttede forslaget, som det ser ud nu. Det samme gjorde Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Enhedslisten og SF var derimod relativt positive over for forslaget, hvis de får lov til at fremsætte et ændringsforslag, så forslaget kun omhandler omskæring af drenge.

Og spørgsmålet om borgerforslagets inddragelse af piger var et meget diskuteret kritikpunkt i Folketingssalen.

Et kritikpunkt, som Ellen Trane Nørby lagde stor vægt på under sin tale. Hun forklarede, at regeringen mener, at forslaget vil muliggøre og lovliggøre kvindeomskæring, når kvinden fylder 18 år.



»Det er i mine øjne helt forkasteligt, og noget regeringen på det kraftigste tager afstand fra. Omskæring af kvinder er omfattet straffeloven, og det ønsker vi fortsat, at det skal være«, forklarede Ellen Trane Nørby fra talerstolen.

Men sundhedsministeren var kun én ud af mange politikere med samme holdning til de kvindelige aspekt i borgerforslaget.