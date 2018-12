Støjberg efter ø-besøg: Beslutningen står »helt fast« Inger Støjberg tager bekymringerne fra Vordingborgs borgmester alvorligt, men ændrer ikke mening.

Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (S), formåede fredag ikke at overbevise udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om, at øen Lindholm ikke skal huse op til 125 kriminelle, afviste asylansøgere.

Det fortæller Inger Støjberg, der fredag eftermiddag gik i havn ved Kalvehave efter et besøg på Lindholm i Stege Bugt.

Inger Støjberg tager bekymringerne i Kalvehave alvorligt, men hun vil ikke ændre sin beslutning.

»Det står helt fast, at udrejsecentret skal være på Lindholm«.

»Der er ret tydeligt, at hverken borgmesteren eller viceborgmesteren har ønsket at få det her udrejsecenter, men min forhåbning er selvfølgelig, at man nu går ind og arbejder positivt med fremover«, siger Inger Støjberg.

Støjberg holdt fredag møde i Vordingborg med borgmester Mikael Smed og viceborgmester Michael Seiding Larsen (V).

Mikael Smed havde før mødet forhåbninger om at »komme bag ved panseret« og ændre Støjbergs beslutning.

