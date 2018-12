DF vil have stat eller kommuner med i fredningssager

Danmarks Naturfredningsforening har en ganske særlig position:

Organisationen kan - som den eneste ud over stat og kommuner - stille forslag om, at områder med særlig stor naturværdi eller kulturhistorisk betydning fredes.

Men sådan skal det ikke være længere, mener Dansk Folkeparti. Fremover skal en kommune eller staten bakke op om et fredningsforslag, før der kan rejses en sag, mener DF.

»Når man freder nogle områder, skal man tænke på, at man også pålægger de områder nogle restriktioner«, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

I Danmarks Naturfredningsforening (DN) vækker forslaget bekymring.

»Der vil i fredningssystemet ikke længere være en stemme, der helt entydigt tager vare på naturen. Det er en voldsom forringelse«, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident for DN.

»Både kommuner og stat skal varetage en lang række interesser: Erhvervslivets interesser, sommerhusområder, der skal udbygges og veje der skal anlægges«.

Maria Reumert Gjerding understreger, at DN kun kan foreslå fredninger. Det er lokale fredningsnævn, der afgør, om et område faktisk fredes. De består af repræsentanter fra stat og kommune og en uafhængig dommer.

Det er DN, der rejser syv ud af ti fredningssager, oplyser hun. Og i 85 procent af sagerne får foreningen opbakning i fredningsnævnet. Gjerding nævner blandt andet Grenen ved Skagen som et eksempel på et område, der er fredet takket være DN.

Hverken en styrkelse eller svækkelse

Men Pia Adelsteen mener ikke, at der nødvendigvis vil komme færre fredninger med hendes model.

»Det er hverken en styrkelse eller en svækkelse. Jeg mener, at danskerne er rigtig gode til at passe på naturen. Og det er de private grundejere også. Det behøver en fredning ikke være en forbedring af«, siger hun.

Pia Adelsteen forklarer, at fredninger ofte pålægger kommunerne udgifter. Og mange private grundejere oplever, at de får for lave erstatninger, argumenterer hun.

»Jeg synes, at der skal være demokrati i det. Byråds- og folketingsmedlemmer er jo demokratisk valgt og vil således være den demokratiske mulighed, hvis man er indstillet på, at det her skal fredes«.

DF mener også, at lodsejere skal informeres tidligere, end de bliver i dag, når der rejses en sag om fredning af deres jord. Det er Danmarks Naturfredningsforening positivt stemt over for.

Det samme gælder DF's forslag om, at andre frivillige organisationer end DN skal have ret til at rejse fredningssager.

ritzau